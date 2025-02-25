США объявили новые санкции против «теневого флота» Ирана — Finance.ua
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США объявили новые санкции против «теневого флота» Ирана

Мир
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США объявили новые санкции против «теневого флота» Ирана
США объявили новые санкции против «теневого флота» Ирана
Соединенные Штаты объявили санкционные ограничения против трех десятков человек и судов из многих стран за содействие Ирану в торговле нефтью.
Об этом сообщили в Минфине США.
Управление по контролю за внешними активами и Госдеп объявили санкции против более 30 человек и судов, зарегистрированных в разных юрисдикциях, за роль в торговле и транспортировке иранских нефтепродуктов.
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В частности, под санкциями оказались брокеры из ОАЭ и Гонконга, операторы танкеров и менеджеры из Индии и Китая, глава Национальной иранской нефтяной компании и Iranian Oil Terminals.
Нефтяные танкеры, попавшие в санкционный список, перевозили нефть на сотни миллионов долларов.
«Иран продолжает полагаться на теневую сеть судов, перевозчиков и брокеров для содействия продаже нефти и финансирования своей дестабилизационной деятельности. США задействуют все имеющиеся инструменты, чтобы добраться до всех составляющих цепочки нефтяной логистики Ирана», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
По материалам:
Європейська правда
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