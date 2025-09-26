0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция и США заключили соглашение в области ядерной энергетики

Энергетика
20
Турция и США заключили соглашение в области ядерной энергетики
Турция и США заключили соглашение в области ядерной энергетики
Турция и США 25 сентября подписали Меморандум о взаимопонимании в стратегическом сотрудничестве в гражданской ядерной сфере.
Об этом сообщил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.
Документ в Белом доме подписали Байрактар ​​и госсекретарь США Марко Рубио. Также рядом были президенты стран — Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте также
«Мы начали новый процесс, который еще больше усугубит многолетнее и многомерное партнерство между Турцией и Соединенными Штатами Америки в области ядерной энергетики», — написал в Х турецкий министр.
Подробности о соглашении стороны не сообщали. Однако, как пишет медиа Turkiye today, США и Турция ведут переговоры о строительстве крупных атомных электростанций и малых модульных реакторов.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems