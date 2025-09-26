Турция и США заключили соглашение в области ядерной энергетики Сегодня 23:10 — Энергетика

Турция и США заключили соглашение в области ядерной энергетики

Турция и США 25 сентября подписали Меморандум о взаимопонимании в стратегическом сотрудничестве в гражданской ядерной сфере.

Об этом сообщил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.

Документ в Белом доме подписали Байрактар ​​и госсекретарь США Марко Рубио. Также рядом были президенты стран — Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы начали новый процесс, который еще больше усугубит многолетнее и многомерное партнерство между Турцией и Соединенными Штатами Америки в области ядерной энергетики», — написал в Х турецкий министр.

Подробности о соглашении стороны не сообщали. Однако, как пишет медиа Turkiye today, США и Турция ведут переговоры о строительстве крупных атомных электростанций и малых модульных реакторов.

