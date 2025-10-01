В Британии ужесточат требования для украинских беженцев — The Guardian
Правительство Великобритании объявило о новых требованиях к иностранцам, стремящимся получить право на постоянное проживание (ILR). Теперь претендентам придется доказать не только знание английского языка, но и реальный вклад в жизнь страны.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Шабана Махмуда.
Каковы новые условия
Заявители должны:
- продемонстрировать высокий уровень английского языка,
- иметь безупречную репутацию и отсутствие судимостей,
- подтвердить социальный взнос — официальное трудоустройство, волонтерство или уплата государственного страхования без получения социальных выплат.
Отдельный акцент сделали на украинцах, с начала войны получивших временное убежище. Для них базового уровня английского будет мало — правительство ожидает уверенного владения языком, что должно помочь более быстрой интеграции в работу и общество.
Кроме того, обязательными станут трудоустройство или волонтерская деятельность, подтверждающие полезность заявителя для британского сообщества.
Ужесточенные и репутационные требования: даже мелкие правонарушения могут стать причиной задержки или отказа в предоставлении ILR.
Политический контекст
Реформа стала ответом на призывы партии Reform UK во главе с Найджелом Фараджем, которая требует более строгой иммиграционной политики. В то же время, у лейбористов уверяют: те, кто уже имеет бессрочное разрешение на проживание, изменений не почувствуют — новые правила касаются только будущих заявителей.
