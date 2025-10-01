Трамп ввел новые пошлины на древесину и мебель
Президент США Дональд Трамп приказал ввести новые тарифы на древесину и различные деревянные изделия, включая импортные пиломатериалы, древесину, кухонные шкафы и мягкую мебель.
Об этом сообщает CNN.
Американский лидер заявил, что США начнут взимать 10%-ный тариф на импортные хвойные породы древесины и древесину, которая используется в широком спектре строительных материалов. Он также объявил о 25% тарифе на кухонные шкафы, туалетные столики и мягкую деревянную мебель.
Эти ставки должны вступить в силу 14 октября.
Отмечается, что 1 января Трамп повысит тариф на шкафы до 50%, а на мягкую мебель до 30%.
Такое решение потенциально может привести к увеличению затрат на строительство жилья и меблировки, цены на которые резко выросли в последние месяцы.
Трамп заявил, что в Соединенных Штатах достаточно деревьев для удовлетворения своих потребностей в древесине.
Пиломатериалы являются критически важным ингредиентом в американской строительной отрасли, и США ежегодно закупают около 30% хвойных пород древесины из Канады. Импорт пиломатериалов из Канады уже подлежит компенсационным и антидемпинговым пошлинам в размере 14,5%.
