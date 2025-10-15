ПАРТНЕРСКАЯ Toncoin компенсирует недавнее падение — XYZVerse запускает CS2 League с фондом 5,5 млн Сегодня 15:04 — Криптовалюта

Toncoin компенсирует недавнее падение — XYZVerse запускает CS2 League с фондом 5,5 млн

Toncoin быстро восстановился после резкого падения, привлекая внимание к своим движениям. Между тем, XYZVerse запустил турнир CS2 с призовым фондом в 5,5 млн долларов, стремясь выделиться в период смены динамики среди альтернативных монет. Эти два события могут определить направление следующих обсуждений и дать подсказки о том, какие токены привлекут внимание в следующий раз.

Toncoin (TON)

TON продолжает падать. За последнюю неделю монета потеряла 21,79%, за месяц — 30,80%, а за шесть месяцев — 22,79%. Сейчас цена колеблется в диапазоне 0,93−3,25, и трейдеры следят за каждым небольшим изменением.

Как 10-дневная, так и 100-дневная средние значения находятся на уровне 2,29, что сигнализирует о стабильной, но неустойчивой тенденции. Индикатор моментума находится около 40, а быстрый осциллятор — на уровне 26, что указывает на перепроданность. Если новый спрос поднимет TON выше 3, а затем и первого потолка на уровне 4, то рост из зоны 2,3 до 4 будет означать примерно 70%. Решительный прорыв второго потолка на уровне 7 поднимет прибыль примерно до 200%.

На данный момент продавцы по-прежнему оказывают давление. Основная линия потока находится ниже нуля, что подтверждает слабые настроения. Неспособность удержать нижнюю границу текущего диапазона может привести к падению токена к отметке 1, что означает снижение почти на 55% от среднего уровня. До появления явного импульса следует ожидать нестабильного движения между 1 и 3, с резкими колебаниями только в том случае, если одна из сторон диапазона наконец уступит.

XYZVerse запускает первую криптовалютную лигу CS2 с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов

XYZVerse в очередной раз подтверждает свой статус мем-монеты, посвященной спорту и соревнованиям. В настоящее время команда готовится к запуску первой в истории криптовалютной лиги Counter-Strike 2. Запуск запланирован на 1 января 2026 года.

Призовой фонд лиги составит 5,5 миллиона долларов, включая токены $XYZ и денежные средства. В соревновании примут участие десять команд, но только три сильнейшие из них разделят между собой награды.

Основная миссия XYZVerse — перенести киберспорт в блокчейн и объединить создателей, основателей и фанатов в одной интерактивной экосистеме. Используя блокчейн, проект гарантирует полную прозрачность и проверяемость голосования, наград и результатов матчей.

Зрители могут принять участие в действии. Приобретя пропуск за 100 USDT, фанаты могут голосовать за карты, предсказывать результаты матчей, просматривать повторы VOD и собирать эксклюзивные цифровые награды.

Что это значит для держателей $XYZ

Массовая видимость: ожидается более 1 миллиона просмотров на Twitch, YouTube и партнерских ко-стримах.

ожидается более и партнерских ко-стримах. Рост сообщества: лига привлечет тысячи новых игроков, фанатов и создателей контента, укрепив экосистему XYZVerse.

лига привлечет тысячи новых игроков, фанатов и создателей контента, укрепив экосистему XYZVerse. Реальная полезность: большее вовлечение означает большую активность в цепочке и расширение сферы применения $XYZ.

Это только начало: это только 1-й сезон — будущие сезоны будут продолжать набирать обороты.

это только — будущие сезоны будут продолжать набирать обороты. Рост спроса: по мере роста экосистемы ожидается рост интереса и спроса на $XYZ.

Предварительная продажа еще продолжается — последний шанс присоединиться

Предпродажа $XYZ все еще продолжается, давая инвесторам ограниченное время для присоединения, прежде чем проект достигнет своего окончательного предела.

Общая цель предпродажи установлена на уровне 22 миллионов долларов, при этом уже собрано более 15 миллионов долларов — явный признак сильного импульса и интереса со стороны сообщества.

Темпы быстро ускоряются: этап 18 из 24 уже завершен на 98%, и каждый этап приносит более высокую цену токена.

Начальная цена: 0,0001 доллара

0,0001 доллара Текущая цена: 0,00715 доллара

0,00715 доллара Цена следующего этапа: 0,009295 доллара

0,009295 доллара Планируемая цена листинга: 0,10 доллара

Это означает, что с сегодняшнего уровня токен по-прежнему имеет впечатляющий потенциал роста примерно на 1300% к моменту листинга, при условии, что текущий рост и вовлеченность сообщества сохранятся.

Переосмысление того, чем может быть мем-монета

Видение, лежащее в основе XYZVerse, выходит далеко за рамки простого мем-развлечения. Проект стремится превратиться из мем-монеты в устойчивую экосистему развлечений. Проект уже поддерживается активным глобальным сообществом, а с его вхождением в киберспорт вовлеченность сообщества выходит на совершенно новый уровень.

Владельцы токенов $XYZ получают доступ к эксклюзивным преимуществам, таким как вознаграждения за стейкинг, ранний вход в турниры, скидки на пропуски и права управления, которые позволяют им голосовать по предстоящим событиям и развитию лиги.

Активные участники получают солидные вознаграждения, а команда выделила 10% от общего количества токенов (около 10 миллиардов $XYZ) для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Если команда будет придерживаться намеченного курса, XYZVerse может изменить само понятие мем-монеты, превратившись в полностью взаимосвязанную крипто-киберспортивную вселенную, созданную для роста, привлечения участников и долговечности.

Заключение

Быстрое восстановление TON выглядит устойчивым, поскольку 2025 год набирает обороты ; однако в центре внимания оказывается XYZVerse, первая мем-монета для всех видов спорта, объединяющая фанатов и мемы для потенциального мега-роста.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь: https://xyzverse.io/

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.