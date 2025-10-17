К программе «Бонус к депозиту» присоединился O. Bank
В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — O.Bank. Это полностью цифровой банк, работающий на базе лицензии Идея Банка.
Теперь вы можете разместить гривневый депозит в O.Bank на 6, 9 или 12 месяцев и гарантированно получить бонус от Finance.ua — от 0,4% до 1% годовых.
Ниже — актуальные ставки и бонусы по состоянию на
15.10.25.
Бонус начисляется дополнительно к процентной ставке банка и выплачивается в гривне по курсу НБУ по состоянию на день, когда был оформлен депозит.
Как получить бонус к депозиту
Чтобы получить бонус, перед открытием депозита в O. Bank заполните заявку на сайте. А после этого подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.
Выплата бонуса к депозиту производится в течение 32 дней после подтверждения депозита.
В акции принимают участие депозиты
- Вклад «О.Депозит» с возможностью пополнения
- Валюта: гривна
- Срок: 6, 9, 12 месяцев
- Оформление только через приложение O. Bank
- Минимальная сумма вклада — от 100 000 грн
Обратите внимание, что вы можете пополнять «О.Депозит», открытый в рамках акции. Сумма каждого пополнения от 100 000 грн.
- для вкладов на 6 мес. — 10 дней с момента открытия депозита;
- для вкладов на 9 и 12 месяцев — 30 дней с момента открытия.
💰 Оформить депозит в O. Bank
В акции не участвуют депозиты:
- С суммой вклада менее 100 000 гривен
- Со сроком вклада, отличным от 6, 9, 12 месяцев
- Открытые до подачи заявки на сайте Finance.ua
- Оформленные клиентами, которые имеют действующие вклады и/или имели вклады в банке за последние 30 дней до подачи заявки на участие в акции
- Не соответствующие условиям акции
💡 Программа «Бонус к депозиту» дает возможность вкладчикам увеличивать доходность своих депозитов. Достаточно оставить заявку перед открытием вклада и подтвердить размещение средств через специальную форму на сайте — и Finance.ua начислит дополнительный бонус к базовой ставке банка. Используйте эту возможность и получайте больше выгоды.
