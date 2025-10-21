Почему польские банки являются самой уязвимой мишенью для хакеров в ЕС Сегодня 18:00 — Кредит&Депозит

Почему польские банки являются самой уязвимой мишенью для хакеров в ЕС

Как сообщает Польская ассоциация банков, польские банки и их клиенты наиболее уязвимы к кибератакам по всему Европейскому Союзу.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Польские банки и их клиенты сталкиваются с серьезной угрозой со стороны киберпреступников.

Польская банковская ассоциация (ZBP) предупреждает, что польские финансовые учреждения наиболее уязвимы для кибератак среди всех стран Европейского Союза.

Что говорит анализ

Согласно анализу, проведенному ZBP, хакеры ранее сосредотачивались на институциях и ​​предприятиях, а сейчас переключили свое внимание на счета физических лиц. Данные ассоциации свидетельствуют о том, что около 90% клиентов опасаются кражи данных.

Президент Польской банковской ассоциации Тадеуш Бялек призывает к изменению привычек. Он отметил, что рядовой поляк до сих пор редко проверяет личности людей, выдающих себя за банковских работников по телефону. Этим часто пользуются мошенники.

Он сообщил, если у вас есть сомнения в том, действительно ли звонит сотрудник банка, следует положить трубку и позвонить по телефону на номер горячей линии, указанный на вебсайте банка.

