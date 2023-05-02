Вкладчики задолжали более 75 млрд грн обанкротившимся банкам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вкладчики задолжали более 75 млрд грн обанкротившимся банкам

Фондовый рынок
36
Вкладчики задолжали более 75 млрд грн обанкротившимся банкам
Вкладчики задолжали более 75 млрд грн обанкротившимся банкам
Даже если банк обанкротился, заемщикам нужно выплачивать кредит и вернуть всю кредитную сумму, включая проценты. Общая сумма невозвращенных долгов заемщиков перед обанкротившимися учреждениями составляет 75,6 млрд грн.
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали исторические связи обанкротившихся банковских учреждений. А также исследовали списки заемщиков выведенных с рынка банков, которые до сих пор не выполнили свои обязательства по возврату долгов данным банкам.
В аналитическую систему YouControl добавлены данные 18 выведенных с рынка банковских учреждений (по состоянию на 01.04.2023 г.), в частности ПАО «Проминвестбанк», АО «МР Банк», АО «Златобанк» и другие. В отношении этих банков внесено 3629 записей о заемщиках, руководителях и бывших акционерах банка, которые должны вернуть свои долги согласно решениям суда. Общая сумма долга перед обанкротившимися учреждениями составляет 75,6 млрд грн.
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl
Согласно списку, больше всего задолжали заемщики «Проминвестбанка», а именно 44,4 млрд грн. Вдвое меньше — МР Банка — 23,4 млрд грн. Третью строчку занял «Златобанк». Ему задолжали 6,5 млрд грн. Долг почти в 400 млн грн не погасили перед ВТБ Банком. А перед банком «Финансы и кредит» — 368 млн.

Связи со страной-агрессором

Четыре украинских банка, совокупная сумма долга которых составляет более 68 млрд грн, имеют (или имели) связи с рф. А именно:
  • ПАО «Проминвестбанк», акционером которого до декабря 2022 года была государственная российская корпорация развития «Вэб.рф»;
  • АО «Международный Резервный Банк», 100% акций которого принадлежат российскому ПАО «Сбербанк России»;
  • АО «ВТБ Банк» — «дочка» одноименного российского «ВТБ Банка»;
  • АО «Банк Форвард», акционером которого является российское АО «Банк русский Стандарт», а бенефициаром — подсанкционный Рустам Тарико.

Политики и неплатежеспособные банки

Бенефициаром АО «Златобанк», который в феврале 2015 года был отнесен к категории неплатежеспособных, по состоянию на 06.02.2015 указана Елена Якименко. Она некоторое время была одним из топ-менеджеров банка «Форум», когда тот принадлежал одному из крупнейших рантье Украины — Леониду Юрушеву.
АО «Банк Финансы и Кредит» признан неплатежеспособным в сентябре 2015 года. В то время более 97% акций банка косвенно принадлежали Константину Жеваго — совладельцу железорудной компании Ferrexpo, экс-народному депутату Украины.
АО «Мегабанк» отнесено к категории неплатежеспособных в июне 2022 года. Более 68% акций банка по состоянию на 1 января 2022 принадлежало супругам Елене и Виктору Субботиным. Последний с 2007 года возглавляет АО «Укрэнергомашины».
В 2022 году также было признано неплатежеспособным АО «Банк Сич». По состоянию на январь 2022 года крупнейшими акционерами являются Олег Баланда и Виктор Роздорожный. Они являются ключевыми лицами группы компаний «Сич», компании которой преимущественно работают в сфере финансов, недвижимости и оптовой торговли.
По состоянию на 01.01.2020 акционером АО «Мисто Банк» указан экс-народный депутат Украины, депутат Одесского областного совета Иван Фурсин. В середине 2000-х Фурсин вместе с Дмитрием Фирташем упоминались как совладельцы компании РосУкрЭнерго, которая в свое время была единственным поставщиком газа в Украину.
АО «Айбокс Банк», лицензия которого была отозвана в марте 2023 года, принадлежит бывшему депутату Киевского горсовета Владимиру Дроботу и CEO платежной системы LEO Gaming, специализирующейся на расчетах за онлайн-игры и игровые продукты, Алене Шевцовой.
Также в рейтинг вошли: АО «КБ «Земельный Капитал», акционером которого был экс-министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов; ПАО «АКБ «Капитал», совладельцами которого по состоянию на июнь 2015 года являются сыновья погибшего народного депутата Украины 2 созыва Евгения Щербаня — Евгений и Руслан; АО АКБ «Аркада», около 75% акций которого находятся в собственности Константина Паливоды по состоянию на июнь 2020 года. В декабре 2022-го двум экс-чиновникам банка «Аркада» сообщили о подозрении в растрате средств на сумму 11,5 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.