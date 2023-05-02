Вкладчики задолжали более 75 млрд грн обанкротившимся банкам — Finance.ua

Вкладчики задолжали более 75 млрд грн обанкротившимся банкам Сегодня 12:45 — Фондовый рынок

Вкладчики задолжали более 75 млрд грн обанкротившимся банкам

Даже если банк обанкротился, заемщикам нужно выплачивать кредит и вернуть всю кредитную сумму, включая проценты. Общая сумма невозвращенных долгов заемщиков перед обанкротившимися учреждениями составляет 75,6 млрд грн.

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали исторические связи обанкротившихся банковских учреждений. А также исследовали списки заемщиков выведенных с рынка банков, которые до сих пор не выполнили свои обязательства по возврату долгов данным банкам.

В аналитическую систему YouControl добавлены данные 18 выведенных с рынка банковских учреждений (по состоянию на 01.04.2023 г.), в частности ПАО «Проминвестбанк», АО «МР Банк», АО «Златобанк» и другие. В отношении этих банков внесено 3629 записей о заемщиках, руководителях и бывших акционерах банка, которые должны вернуть свои долги согласно решениям суда. Общая сумма долга перед обанкротившимися учреждениями составляет 75,6 млрд грн.

Инфографика: YouControl

Согласно списку, больше всего задолжали заемщики «Проминвестбанка», а именно 44,4 млрд грн. Вдвое меньше — МР Банка — 23,4 млрд грн. Третью строчку занял «Златобанк». Ему задолжали 6,5 млрд грн. Долг почти в 400 млн грн не погасили перед ВТБ Банком. А перед банком «Финансы и кредит» — 368 млн.

Связи со страной-агрессором

Четыре украинских банка, совокупная сумма долга которых составляет более 68 млрд грн, имеют (или имели) связи с рф. А именно:

ПАО «Проминвестбанк», акционером которого до декабря 2022 года была государственная российская корпорация развития «Вэб.рф»;

АО «Международный Резервный Банк», 100% акций которого принадлежат российскому ПАО «Сбербанк России»;

АО «ВТБ Банк» — «дочка» одноименного российского «ВТБ Банка»;

АО «Банк Форвард», акционером которого является российское АО «Банк русский Стандарт», а бенефициаром — подсанкционный Рустам Тарико.

Политики и неплатежеспособные банки

Бенефициаром АО «Златобанк», который в феврале 2015 года был отнесен к категории неплатежеспособных, по состоянию на 06.02.2015 указана Елена Якименко. Она некоторое время была одним из топ-менеджеров банка «Форум», когда тот принадлежал одному из крупнейших рантье Украины — Леониду Юрушеву.

АО «Банк Финансы и Кредит» признан неплатежеспособным в сентябре 2015 года. В то время более 97% акций банка косвенно принадлежали Константину Жеваго — совладельцу железорудной компании Ferrexpo, экс-народному депутату Украины.

АО «Мегабанк» отнесено к категории неплатежеспособных в июне 2022 года. Более 68% акций банка по состоянию на 1 января 2022 принадлежало супругам Елене и Виктору Субботиным. Последний с 2007 года возглавляет АО «Укрэнергомашины».

В 2022 году также было признано неплатежеспособным АО «Банк Сич». По состоянию на январь 2022 года крупнейшими акционерами являются Олег Баланда и Виктор Роздорожный. Они являются ключевыми лицами группы компаний «Сич», компании которой преимущественно работают в сфере финансов, недвижимости и оптовой торговли.

По состоянию на 01.01.2020 акционером АО «Мисто Банк» указан экс-народный депутат Украины, депутат Одесского областного совета Иван Фурсин. В середине 2000-х Фурсин вместе с Дмитрием Фирташем упоминались как совладельцы компании РосУкрЭнерго, которая в свое время была единственным поставщиком газа в Украину.

АО «Айбокс Банк», лицензия которого была отозвана в марте 2023 года, принадлежит бывшему депутату Киевского горсовета Владимиру Дроботу и CEO платежной системы LEO Gaming, специализирующейся на расчетах за онлайн-игры и игровые продукты, Алене Шевцовой.

Также в рейтинг вошли: АО «КБ «Земельный Капитал», акционером которого был экс-министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов; ПАО «АКБ «Капитал», совладельцами которого по состоянию на июнь 2015 года являются сыновья погибшего народного депутата Украины 2 созыва Евгения Щербаня — Евгений и Руслан; АО АКБ «Аркада», около 75% акций которого находятся в собственности Константина Паливоды по состоянию на июнь 2020 года. В декабре 2022-го двум экс-чиновникам банка «Аркада» сообщили о подозрении в растрате средств на сумму 11,5 млн грн.

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