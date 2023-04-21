Вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства — Finance.ua
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Вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства

Казна и Политика
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Вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства
Вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства
В пятницу, 21 апреля, вступил в силу закон Украины о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (№ 4409), разработанный для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса.
Документ вносит изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, которые помогут устранить технические неувязки и недочеты, а также урегулировать спорные вопросы, сообщает Правительственный портал.
«Над законом Комитет работал более 2 лет. Это важное событие для отрасли, для скорости возврата долгов в Украине и стабильности капитала. Также это одно из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 г.», — рассказал заместитель Председателя Комитета Алексей Мовчан.
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Кодекс Украины по процедурам банкротства оказывает огромное влияние на экономику Украины.
Важность изменений, принятых в законе, заключается в том, что от них зависит стоимость кредитов в Украине: чем быстрее кредиторы будут возвращать долги, тем меньше у них будет себестоимость и более ликвидный финансовый рынок. Тем больше будут предоставлять деньги в кредит за меньшие проценты.
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В обновленном законопроекте предусмотрена возможность особой процедуры открытия и банкротства государственных предприятий.
Сейчас в Украине 3600 государственных предприятий, из которых около 1200 являются ликвидированными, большая часть неплатежеспособны — то есть абсолютно не интересны для приватизации, потому что у них огромная кредиторская задолженность.
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«Эти предприятия никто не купит — их долги в десятки раз превышают стоимость их активов. Поэтому мы предусмотрели особую процедуру и субъектный состав для банкротства государственных предприятий. Это большая часть украинской экономики, которая заморожена», — резюмировал Мовчан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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