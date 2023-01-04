Стоимость инициирования дела о банкротстве в 2023 году — Finance.ua

Стоимость инициирования дела о банкротстве в 2023 году Сегодня 17:40 — Личные финансы

В Юго-восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали об условиях открытия производства по делу о банкротстве и его стоимости в 2023 году.

Нормы Кодекса Украины по процедурам банкротства правом на обращение в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве наделяют как кредитора, так и должника.

Согласно части 2 ст. 34 КУзПБ, к заявлению кредитора прилагаются: доказательства уплаты судебного сбора, кроме случаев, когда по закону судебный сбор не подлежит уплате; доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя, если заявление подписано представителем; доказательства авансирования вознаграждения арбитражному управляющему трех размеров минимальной заработной платы за три месяца исполнения полномочий; доказательства отправки должнику копии заявления и прилагаемых к нему документов.

Обязательными условиями инициирования кредитором производства по делу о банкротстве должника являются, в частности, уплата судебного сбора и авансирование вознаграждения арбитражному управляющему, исходя из трех размеров минимальной заработной платы, которая с 1 января 2023 года составит 6700, 00 грн.

Согласно пункту 9 части 2 ст. 4 Закона «О судебном сборе», за подачу в хозяйственный суд такого заявления кредитора установлена ставка судебного сбора в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который с 1 января 2023 составит 2684,00 грн.

Чтобы инициировать производство по делу о банкротстве, кредитор в 2023 году должен понести расходы на оплату судебного сбора в размере 26840 грн и осуществить авансирование вознаграждения арбитражному управляющему на сумму 60300,00 грн.

Общий размер расходов кредитора при обращении в хозяйственный суд с заявлением об открытии такого производства на оплату судебного сбора и авансировании денежного вознаграждения арбитражному управляющему в 2023 году составит 87140,00 грн.

Каждое физическое лицо или юридическое лицо (в качестве кредитора) имеет право обратиться в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве и доказательствами уплаты судебного сбора в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и авансирования вознаграждения арбитражному управляющему, исходя из трех размеров минимальной заработной платы.

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