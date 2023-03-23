Заявления о банкротстве будут рассматривать в упрощенном производстве — Finance.ua

Заявления о банкротстве будут рассматривать в упрощенном производстве Сегодня 09:02 — Личные финансы

Заявления о банкротстве будут рассматривать в упрощенном производстве

Верховная Рада разрешила судам рассматривать исковые заявления о банкротстве в упрощенном исковом производстве без вызова сторон.

Соответствующий законопроект № 4409 «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства» парламент принял во втором чтении 20 марта, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Закон также должен упростить работу арбитражным управляющим. Он предусматривает создание автоматизированной информационной системы «Банкротство и неплатежеспособность», которая объединит необходимые реестры и базы данных и в состав которой будет входить Электронный кабинет арбитражного управляющего.

Замминистра юстиции Валерия Коломиец отметила, что в рамках инициированной Минюстом реформы процедур банкротства также планируется принятие законопроекта о «военных банкротствах» и внедрение Директивы ЕС 2019/1023 до сентября текущего года.

Напомним, законопроект № 4409 был принят за основу еще в июне 2021 года. При подготовке документа ко второму чтению было подано 248 поправок, из которых 112 было предложено принять во внимание.

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Фінансовий клуб По материалам:

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