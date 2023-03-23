Заявления о банкротстве будут рассматривать в упрощенном производстве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заявления о банкротстве будут рассматривать в упрощенном производстве

Личные финансы
57
Заявления о банкротстве будут рассматривать в упрощенном производстве
Заявления о банкротстве будут рассматривать в упрощенном производстве
Верховная Рада разрешила судам рассматривать исковые заявления о банкротстве в упрощенном исковом производстве без вызова сторон.
Соответствующий законопроект № 4409 «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства» парламент принял во втором чтении 20 марта, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Закон также должен упростить работу арбитражным управляющим. Он предусматривает создание автоматизированной информационной системы «Банкротство и неплатежеспособность», которая объединит необходимые реестры и базы данных и в состав которой будет входить Электронный кабинет арбитражного управляющего.

Читайте также: Могут ли вас освободить от кредита?

Замминистра юстиции Валерия Коломиец отметила, что в рамках инициированной Минюстом реформы процедур банкротства также планируется принятие законопроекта о «военных банкротствах» и внедрение Директивы ЕС 2019/1023 до сентября текущего года.
Напомним, законопроект № 4409 был принят за основу еще в июне 2021 года. При подготовке документа ко второму чтению было подано 248 поправок, из которых 112 было предложено принять во внимание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.