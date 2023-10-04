Сколько в Украине обанкротившихся банков — Finance.ua

Сколько в Украине обанкротившихся банков Сегодня 19:03 — Фондовый рынок

Сколько в Украине обанкротившихся банков

С 2014 года в Украине обанкротились 100 банков. Большинство ликвидаций уже завершены, то есть вкладчики получили свои деньги.

В настоящее время выплаты вкладчикам продолжаются по 34 банкам, включая семь банков, которые были ликвидированы после 24 февраля 2022 года. Именно по ним и можно оформить возмещение через Дію.

Вкладчики банков, которые были ликвидированы после 24 февраля 2022 года, смогут получить 100% вклада вместе с процентами, начисленными на день неплатежеспособности. Это:

Сбербанк россии;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

Банк Сич;

Форвард Банк;

Айбокс Банк;

Укрстройинвестбанк.

По остальным 27 банкам выплаты будут произведены в пределах действующего до войны лимита — 200 тыс. грн, так как президентская инициатива по гарантии 100% вклада заработала после 24 февраля 2022 года.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже 25 лет выплачивает вклады неплатежеспособных банков. На сегодня более 2,5 млн человек были выплачены средства, сумма к выплатам составила 103 млрд грн. Только за время полномасштабной войны вкладчики получили более 8,3 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов запустили новую услугу в Дії. Теперь получить гарантированное возмещение по вкладам в обанкротившихся банках можно в несколько кликов;

услуга позволяет вкладчику обанкротившегося банка получить возмещение на существующую или открыть новую карту єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда гарантирования.



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