В Дії запустили нову послугу: вкладники збанкрутілих банків можуть отримати відшкодування в кілька кліків — Finance.ua

В Дії запустили нову послугу: вкладники збанкрутілих банків можуть отримати відшкодування в кілька кліків Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

В Дії запустили нову послугу: вкладники збанкрутілих банків можуть отримати відшкодування в кілька кліків

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів запустили нову послугу в Дії. Тепер отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували, можна в кілька кліків.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

«Послуга повернення вкладів, над якою ми працювали спільно з Фондом гарантування вкладів, дасть змогу українцям подати заяву й отримати відшкодування зі збанкрутілих банків. А це — 1,4 млн рахунків на суму 3,2 млрд грн. Щоб повернути кошти, не потрібно ходити в банки чи стояти в чергах, достатньо зробити кілька кліків у Дії», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також Розмір ставок за валютними депозитами досяг своєї кульмінації

Послуга дає змогу вкладнику банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду гарантування.

«З початку повномасштабного вторгнення Фонд виплатив майже 8,3 млрд грн гарантованого відшкодування. Сьогодні кожен вкладник збанкрутілого банку має три опції, як отримати кошти від Фонду гарантування. Перша — прийти до найближчого відділення вибраного банку-агента. Друга — скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам п’ять наших банків-агентів. А відтепер ще є й третя опція — подати заяву та отримати відшкодування в кілька кліків через послугу Повернення вкладів у застосунку Дія», — сказала Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів.

Як отримати послугу в Дії:

авторизуйтеся в застосунку; відкрийте розділ Послуги — Повернення вкладів; виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо; виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку єПідтримка одного з банків-агентів Фонду — Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк; уточніть контактні дані для звʼязку; перевірте заяву, там же побачите суму, доступну до виплати; підпишіть заяву Дія.Підписом.

Заява одразу надсилається в банк. Її опрацювання перерахування коштів займе до трьох робочих днів.

Послугою вже можуть скористатися вкладники 34 банків, що збанкрутували. Зокрема, вкладники АТ «Укрбудінвестбанк», виплати яким почалися 29 вересня.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.