За август 2023 года сумма вкладов физлиц в банках Украины выросла на 5,2 млрд грн — Finance.ua

За август 2023 года сумма вкладов физлиц в банках Украины выросла на 5,2 млрд грн Сегодня 15:35 — Фондовый рынок

По состоянию на 1 сентября 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 115,0 млрд грн, что на 5,2 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 августа.

Об этом пишет ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:

вклады в национальной валюте — 718,5 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 396,5 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 132,9 млрд грн (11,9% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).

Напомним, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются на 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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