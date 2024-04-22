Половина предприятий жалуются на проблемы с поиском новых сотрудников, — опрос бизнеса Сегодня 13:02

Половина предприятий жалуются на проблемы с поиском новых сотрудников, — опрос бизнеса

Уже несколько месяцев нехватка кадров остается значительной проблемой для украинского бизнеса. В марте во время ежемесячного опроса бизнеса New Monthly Enterprises Survey об этой проблеме сообщили 50% предприятий. Опрос настроений бизнеса проводит Институт экономических исследований и политических консультаций с октября 2022 года.

В марте 2024 г. трудности с поиском сотрудников возросли — причем как квалифицированных, так и неквалифицированных. Доля опрошенных предприятий, имеющих проблемы с подбором квалифицированных кадров, выросла с 31,0% в феврале до 38,9% в марте. Похожая ситуация наблюдается с поиском неквалифицированных рабочих: процент тех, кому их трудно найти, существенно вырос — с 26,5% в феврале до 31,7% в марте.

«Результаты опроса отражают сложную ситуацию по доступу бизнеса к рабочей силе. В марте впервые половина опрошенного нами бизнеса указала на то, что это является существенным препятствием для дальнейшей работы. Например, в 2022 году о нехватке рабочей силы говорили только около 20% опрошенных, в прошлом году это препятствие немного актуализировалось и на него указывало около трети опрошенных, и уже к концу 2023 года это препятствие начало постоянно расти», — объяснил Евгений Ангел, старший научный сотрудник ИЭД.

В целом же рейтинг препятствий для работы бизнеса практически не изменился: на первом месте рост цен на сырье и товары (53%), на втором — нехватка рабочей силы (50%), на третьем — опасность для работы (46%). Проблема перебоев с электроэнергией поднялась с 7 на 4-е место (40%) в связи с повреждениями после ракетных обстрелов в марте.

Основные препятствия для ведения бизнеса в военное время

«Существенно актуализировалась такая проблема как перебои с электроэнергией. Это ожидаемо из-за повреждений энергетических объектов после интенсивных ракетных обстрелов во второй половине марта», — отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив. За последний год показатель этого препятствия не превышал 40%, однако в марте прошлого года он составил 46%.

Проблемы с энергоснабжением были важны для крупного бизнеса, ведь под атаками были большие объекты. В то же время малый и средний бизнес пострадал меньше.

«Опасно работать», % респондентов

Из-за ракетных атак произошли также региональные изменения в оценке опасности работы: Черкасская область поднялась на 1-е место в рейтинге по этому показателю (100% респондентов из этой области отметили, что им опасно работать), Запорожская, Винницкая, Харьковская — традиционно в топе самых опасных регионов, в то же время Волынская и Закарпатская области остаются относительно спокойными.

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