Как можно использовать искусственный интеллект для бизнеса — Finance.ua

Как можно использовать искусственный интеллект для бизнеса Сегодня 08:33 — Технологии&Авто

Как можно использовать искусственный интеллект для бизнеса

Главное, чем поможет молодому бизнесу искусственный интеллект — выиграть время. А это ресурс не менее важный, чем деньги. Особенно если ваш бизнес — это стартап.

Для стартапа важно быстро и с минимальными вложениями проверить работоспособность бизнес-идей.

Допустим, у вас есть идея. Вы в нее верите. Осталось выяснить, нужно ли это вашим потенциальным клиентам. Вот здесь и может понадобиться нейросеть. Чтобы сократить время от идеи до запуска на рынок.

Очень расточительно — тратить годы на «шлифовку» и «доказывание», чтобы потом выяснить, что клиентам ваше предложение не интересно. Чем поможет ИИ?

Нейросеть напишет текст

Предположим, что вам нужен сайт. Какую функцию выполняет, вы понимаете. Разработчики у вас есть. Но необходимо взять текст, изображение, а иногда и видео, чтобы его наполнить. С этим может справиться копирайтер, дизайнер, но это дополнительный бюджет, а главное время.

Нейронная сеть практически мгновенно может создавать огромные объемы текста и изображений. И вот уже можно запускать трафик, смотреть результат.

Если бизнес-идея окажется стоящей, тогда уже стоит доверять работу людям.

Эта нейросеть не нуждается в представлении. Если вы раньше никогда не пытались использовать искусственный интеллект для бизнеса, начните с Chat GPT.

Во-первых, это бесплатно для версии 3,5. Во-вторых, со 2 апреля 2024 года Chat GPT версии 3.5 не требует даже регистрации. Компания Open AI предлагает бесплатный доступ для того, чтобы Chat GPT мог учиться на большем объеме данных.

Расширенная версия, включающая GPT-4 и DALL E (создание изображений. — Ред.) и другие возможности, стоит всего 20 долларов в месяц. Впрочем, и версию Chat GPT-4 можно использовать бесплатно, но об этом ниже.

Несмотря на то что Google много ресурсов инвестирует в искусственный интеллект, Gemini пока еще кажется более сырым продуктом, чем Chat GPT. Часто ошибается и отвечает не тот вопрос, который ему задали.

Однако он абсолютно бесплатный, к тому же интегрирован в инфраструктуру Google. Например, Google Поиск, Google Docs и Gmail. Последнее особенно удобно, потому что ИИ от Google может помочь в написании писем прямо внутри почтового сервиса.

Еще одна программа от Google с удобным интерфейсом, работающая с текстами, создает великолепные изображения бесплатно. Кроме того, умеет создавать музыку.

Пример для бизнеса:

Допустим, вы собираетесь открыть кафе, но опыта нет.

Можно спросить «Как открыть кафе…» и в ответ получить банальные советы типа: найти помещение, сделать ремонт, нанять персонал и рекламировать заведение.

Но если задать более конкретные вопросы, например: «Что выгоднее — аренда или покупка кофеварки», можно получить ценную информацию, которая поможет сделать верный выбор.

Вы поймете, где лучше купить, а в каком арендовать оборудование.

Читайте больше в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.