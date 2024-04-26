Бизнес назвал категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно — Finance.ua

Бизнес назвал категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно
Более чем у четверти компаний работники могут работать полностью удаленно.
Об этом свидетельствует исследование рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.
- 54% участников исследования отметили, что в их компаниях есть возможность работать дистанционно, но не для всех категорий работников.
- 28% респондентов отметили, что дистанционная работа возможна для всех работников.
- Только 17% участников отметили, что у их компаний нет возможности работать дистанционно.
«Соответственно, наблюдается постепенная динамика возвращения работников в офисы. Для сравнения, в январе 2023 года только у 4% компаний не было возможности дистанционной работы», — отмечается в исследовании.
Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:
- сотрудники склада и производства;
- сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);
- банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;
- технический персонал: уборщица, водитель, охранник;
- административный персонал: секретарь, офис-менеджер;
- механик, мастер-приемщик;
- директор/заместитель директора, главный бухгалтер;
- брокер;
- учитель;
- менеджер по продажам;
- работники логистической сферы;
- медицинские работники и работники лаборатории;
- юристы судебной и уголовной практик;
- руководители, обязанные подписывать бумажные документы;
- менеджер по обслуживанию клиентов;
- HR-менеджер;
- менеджмент среднего и высшего звена.
Важно отметить, что гибридный формат работы приемлем для большинства компаний, в которых работают участники исследования. При этом наблюдаются единичные случаи уменьшения размера заработной платы при выборе работником удаленного формата работы.
Работники за рубежом
52% респондентов сообщили, что количество работников, работающих и проживающих за рубежом, не превышает 5% от общего штата компании, тогда как у 19% респондентов за рубежом находятся 6−10% работников. Также важно отметить, что 32% респондентов написали, что все работники компании сейчас проживают и работают в Украине, что выше показателей предыдущих периодов. В то же время, некоторые компании используют форматы временных контрактов за рубежом, по завершении которых сотрудники могут вернуться в Украину.
Среди стран, где проживает больше всего сотрудников компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.
Планируют ли возвращать работников в офис в ближайшее время? 41% респондентов написали, что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. Еще 12% написали, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 20% будут возвращать не все категории работников.
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