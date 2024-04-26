Бизнес назвал категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно — Finance.ua

Бизнес назвал категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно Сегодня 10:01 — Личные финансы

Бизнес назвал категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно

Более чем у четверти компаний работники могут работать полностью удаленно.

Об этом свидетельствует исследование рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

54% участников исследования отметили, что в их компаниях есть возможность работать дистанционно, но не для всех категорий работников.

28% респондентов отметили, что дистанционная работа возможна для всех работников.

Только 17% участников отметили, что у их компаний нет возможности работать дистанционно.

«Соответственно, наблюдается постепенная динамика возвращения работников в офисы. Для сравнения, в январе 2023 года только у 4% компаний не было возможности дистанционной работы», — отмечается в исследовании.

Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:

сотрудники склада и производства;

сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);

банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;

технический персонал: уборщица, водитель, охранник;

административный персонал: секретарь, офис-менеджер;

механик, мастер-приемщик;

директор/заместитель директора, главный бухгалтер;

брокер;

учитель;

менеджер по продажам;

работники логистической сферы;

медицинские работники и работники лаборатории;

юристы судебной и уголовной практик;

руководители, обязанные подписывать бумажные документы;

менеджер по обслуживанию клиентов;

HR-менеджер;

менеджмент среднего и высшего звена.

Важно отметить, что гибридный формат работы приемлем для большинства компаний, в которых работают участники исследования. При этом наблюдаются единичные случаи уменьшения размера заработной платы при выборе работником удаленного формата работы.

Работники за рубежом

52% респондентов сообщили, что количество работников, работающих и проживающих за рубежом, не превышает 5% от общего штата компании, тогда как у 19% респондентов за рубежом находятся 6−10% работников. Также важно отметить, что 32% респондентов написали, что все работники компании сейчас проживают и работают в Украине, что выше показателей предыдущих периодов. В то же время, некоторые компании используют форматы временных контрактов за рубежом, по завершении которых сотрудники могут вернуться в Украину.

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Среди стран, где проживает больше всего сотрудников компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.

Планируют ли возвращать работников в офис в ближайшее время? 41% респондентов написали, что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. Еще 12% написали, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 20% будут возвращать не все категории работников.

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