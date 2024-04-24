Вакансии в Европе: кем могут работать украинцы за границей — Finance.ua

Вакансии в Европе: кем могут работать украинцы за границей Сегодня 12:00 — Личные финансы

Вакансии в Европе: кем могут работать украинцы за границей

Украинские беженцы за границей активно устраиваются на работу. Но без знания языка украинцам доступны преимущественно вакансии без требований к квалификации и опыту.

Кем могут работать украинские беженцы в странах Европы и какие сейчас актуальные предложения работы — рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Вакансий в Европе становится больше

В Европе начинается производственный сезон, а также в разгаре сезонные полевые работы. Поэтому в настоящее время вакансий становится больше, обращают внимание в EWL.

Работа для украинцев, где знание языка и навыки не требуются, тоже есть. Это преимущественно вакансии в Восточной Европе. В странах Западной Европы — например, в Германии, Нидерландах, часто требуются знание языка на уровне B2, C1.

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«Часто украинцы, в том числе высококвалифицированные, идут работать на простую физическую работу, чтобы иметь доход и изучать язык. После овладения местным языком они могут претендовать на работу по специальности или занимать менеджерские должности. Язык — это базовая потребность для тех, кто хочет работать за границей согласно своим профессиональным компетенциям», — объясняет Маргарита Нестеренко.

Какие вакансии и зарплату предлагают беженцам

Литва

В Литве предлагают вакансии преимущественно в крупных городах или рядом с крупными городами с хорошо развитой инфраструктурой. Часто — с бесплатным жильем от работодателей и на некоторых предприятиях — с бесплатным питанием.

Вакансии без знания или с минимальным знанием в Литве:

работники на заводах по производству мясной продукции. Зарплата — 1100−1200 евро «чистыми».

повара с опытом работы от 1 года в сфере питания. Зарплата 1000−1300 евро в месяц. Работников обеспечивают бесплатным питанием в течение рабочего дня.

работник на производстве мороженого. Зарплата — 1000 евро «чистыми», проживание бесплатно. Опыт и знание языков не обязателен.

Чехия

В Чехии для украинцев есть вакансии без знания языка и опыта.

«С началом сезона полевых работ появились вакансии на выращивании и переработке овощей (помидоры, огурцы). Это работа в теплицах или параллельно на заводе, где уже собранные овощи обрабатывают и упаковывают. Зарплата — до 1500 евро „чистыми“. Работодатель обеспечивает бесплатное жилье», — рассказывают в EWL.

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Также значительно возросло количество вакансий в традиционных для Чехии отраслях:

работа на автомобильных предприятиях (производство кабелей и т. п. ), зарплата — 1000−1200 евро «чистыми». Предусмотрено бесплатное жилье для работников.

), зарплата — 1000−1200 евро «чистыми». Предусмотрено бесплатное жилье для работников. работа на складах крупных логистических компаний (например, Амазон). Зарплата — 1000−2000 евро на руки. Работодатели предоставляют бесплатное жилье, а также бесплатное питание.

«При выборе вакансий в Чехии следует учитывать, что единственный способ трудоустроиться — это наличие статуса временной охраны именно в Чехии. Важно, чтобы не было актуальной визы или вида на временное проживание в другой стране ЕС. Также Чехия не принимает украинцев, которые уже получали временную защиту в другой европейской стране», — рассказывает Маргарита Нестеренко.

Нидерланды

В Нидерландах тоже начинаются сезонные работы. Актуальные вакансии без знания языка и опыта — это, например, сбор салата на полях. Зарплата — от 2000 евро после отчислений.

Польша

В Польше с середины апреля начинаются сезонные работы как на полях, так и на производстве. В сельском хозяйстве в первую очередь ищут работников для сбора клубники.

В производстве есть вакансии на заводы по производству мясной продукции в машиностроительной отрасли. Также требуются работники на логистические склады для комплектования заказов. Зарплата — 4−5 тысяч злотых на руки в месяц (39−49 тыс. грн).

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