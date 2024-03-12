Депутаты предлагают создать «клуб белого бизнеса»: предпринимателям обещают преимущества — Finance.ua

Депутаты предлагают создать «клуб белого бизнеса»: предпринимателям обещают преимущества Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Депутаты предлагают создать «клуб белого бизнеса»: предпринимателям обещают преимущества





Как В Верховной Раде для улучшения бизнес-климата был разработан проект закона о «клубе белого бизнеса», которым предлагается создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании.Как сообщает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграмм-канале, суть в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется

«Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально. Знаю, что законопроект ждет бизнес. Предлагаю присоединиться кто не успел к подписанию. Карта документа: 1 490 119», — указал он.

По мнению Гетманцева, новый законопроект — как раз о новом общественном договоре государства и бизнеса.

Что предлагают в Раде:

расширение содержания понятия «налоговый риск» и введение термина «комплаенс (управление налоговыми рисками)»;

введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п. );

); ведение перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет.

Среди преимуществ для бизнеса:

мораторий на документальные проверки;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Діло По материалам:

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