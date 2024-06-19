ФЛПы могут присоединиться к «клубу белого бизнеса», который предусматривает налоговые льготы — Finance.ua

ФЛПы могут присоединиться к «клубу белого бизнеса», который предусматривает налоговые льготы
Две категории ФЛП могут стать участниками так называемого клуба белого бизнеса.
Об этом идет речь в финальной версии документа, пишет Forbes.
Участники «клуба» будут получать разные преференции от налоговой. В частности, мораторий на документальные проверки и сокращение сроков камеральных проверок, а также индивидуальные налоговые консультации и услуги комплаенс-менеджера.
ФЛПам на общей системе налогообложения, чтобы присоединиться к «клубу», нужно выполнить три требования:
- Первое — объем уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) должен быть не меньше средней нагрузки по отрасли за последний год.
- Второе — налог на добавленную стоимость (НДС) также должен быть не меньше средней нагрузки по отрасли за год.
- Третье — зарплата на предприятии должна быть выше средней по отрасли.
Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения третьей группы также необходимо платить налоги и заработную плату работникам выше средних по отрасли. Дополнительное условие — объем дохода должен превышать 5 млн грн в год.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада 18 июня приняла во втором чтении законопроект № 11 084 об особенностях налогового администрирования во время военного положения — так называемый клуб белого бизнеса. Бизнес, который попадет в него, сможет получать налоговые льготы.
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