Зеленский подписал закон о введении «клуба белого бизнеса» — Finance.ua

Зеленский подписал закон о введении «клуба белого бизнеса» Сегодня 16:27

Зеленский подписал закон о введении «клуба белого бизнеса»

Президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой.

Об этом идет речь на сайте ВР.

Что это изменит

Напомним, проектом закона вводится перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

В этот перечень будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица — предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п. ).

Согласно документу, ведение перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет.

Проект закона предусматривает, что налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в перечень, будут иметь следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок с целью бюджетного возмещения — 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

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