В «клуб белого бизнеса» попали компании, связанные с подсанкционными лицами — Finance.ua

В «клуб белого бизнеса» попали компании, связанные с подсанкционными лицами Сегодня 12:40 — Казна и Политика

В «клуб белого бизнеса» попали компании, связанные с подсанкционными лицами

По данным Государственной налоговой службы Украины, почти 8 тысяч компаний находятся в «Клубе белого бизнеса». Это предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине. Больше всего таких бизнесов в столице и на Днепропетровщине. Но в список попали компании, имеющие связи с подсанкционными лицами, не соответствующие стандартам, а в 24 компаниях до начала полномасштабной войны были владельцы из россии.

Об этом сообщает Опендатабот.

«7 997 компаний попали в Клуб белого бизнеса. Это предприятия, которые должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с россией. Однако на момент начала полномасштабного вторжения у 24 компаний из клуба были российские владельцы. Сейчас же ни у одного из этих бизнесов официально нет российского следа», — говорится в сообщении.

«Опендатабот» проанализировал компании, попавшие в доверенный список ГНС, и обнаружил среди них представителей, связанных с подсанкционными лицами совместным бизнесом. Так, две компании принадлежат к группе братьев Козак, владельцы которой имеют связь с группой Виктора Медведчука. Также в списке есть бизнесы, имеющие связь с корпорацией «Алеф», которой владеет подсанкционный Вадим Ермолаев, и Burisma Group, владелец которой находится в реестре коррупционеров.

Уже после того как был опубликован список, санкции были наложены на народного депутата Юрия Бойко, но две компании из его группы тоже среди «белых бизнесов».

42% компаний из Клуба белого бизнеса зарабатывают от 10 до 100 миллионов гривен в год — это 3,3 тысячи бизнесов. Еще 177 компаний могут похвастаться доходом более 1 миллиарда гривен (2,2%). Еще 208 участников Клуба не подали отчетность в Госстат за 2023 год, соответственно, оценить их финансовые показатели пока невозможно.

Инфографика: Опендатабот

Почти четверть представителей белого бизнеса сосредоточены в столице — 1 927 компаний. Еще 10% или 794 компании зарегистрированы на Днепропетровщине. Замыкает тройку Киевщина — 594 компании или 7%.

Инфографика: Опендатабот

16% или 1275 компаний из белого списка работают в сфере оптовой торговли. На втором месте сельское хозяйство — 1120 бизнесов (14%). Недвижимостью занимаются 675 компаний (8,4%), а обслуживанием домов и территорий — 359 компаний (4,5%). Медицинская отрасль замыкает пятерку — 312 компаний (3,9%).

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой;

если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут попадать под документальные проверки и получают другие преференции.

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