ГНС назвала преимущества для предпринимателей, которые войдут в «клуб белого бизнеса» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГНС назвала преимущества для предпринимателей, которые войдут в «клуб белого бизнеса»

Личные финансы
259
ГНС назвала преимущества для предпринимателей, которые войдут в «клуб белого бизнеса»
ГНС назвала преимущества для предпринимателей, которые войдут в «клуб белого бизнеса»
В Налоговом кодексе Украины вводится новая «переходная» норма, которая устанавливает особенности администрирования налогов «плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» — так называемого «клуба белого бизнеса».
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Эта норма определяет преимущества для плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства и порядок включения/выключения плательщика в/из этого перечня.
На период включения в «клуб белого бизнеса» установлены следующие преимущества:
  • 1. Мораторий на некоторые виды документальных проверок.
  • 2. Срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС.
  • 3. Индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем ​​получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения.
  • 4. Закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера).
  • 5. Получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», цель которого — борьба с теневой экономикой.
  • В этот перечень будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица — предприниматели, отвечающие ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п.).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.