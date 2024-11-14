ГНС назвала преимущества для предпринимателей, которые войдут в «клуб белого бизнеса» — Finance.ua

ГНС назвала преимущества для предпринимателей, которые войдут в «клуб белого бизнеса»
В Налоговом кодексе Украины вводится новая «переходная» норма, которая устанавливает особенности администрирования налогов «плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» — так называемого «клуба белого бизнеса».
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Эта норма определяет преимущества для плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства и порядок включения/выключения плательщика в/из этого перечня.
На период включения в «клуб белого бизнеса» установлены следующие преимущества:
- 1. Мораторий на некоторые виды документальных проверок.
- 2. Срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС.
- 3. Индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения.
- 4. Закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера).
- 5. Получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.
Справка Finance.ua:
- Напомним, 24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», цель которого — борьба с теневой экономикой.
- В этот перечень будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица — предприниматели, отвечающие ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы
и т. п.).
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