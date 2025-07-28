5,5 млрд грн: результат продажи активов бывших «дочек» росбанков (успешные лоты) — Finance.ua

5,5 млрд грн: результат продажи активов бывших «дочек» росбанков (успешные лоты) Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

5,5 млрд грн: результат продажи активов бывших «дочек» росбанков (успешные лоты)

На почти 5,5 миллиарда гривен Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) продал активы бывших «дочек» российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи.

Это активы бывших дочерних структур росбанков АО МР Банк (бывший «Сбербанк») и ПАО «Проминвестбанк».

За три года ФГО успешно реализовал через онлайн-аукционы почти 600 лотов бывших «дочек» росбанков. Это здания банков, загородные комплексы, административные помещения, земельные участки, офисная техника, авто, имущественные права и права требования по кредитным договорам.

«Наши аукционы максимально открыты и прозрачны — это принципиальный подход. Все данные об активах, условиях продаж и результатах аукционов публичны, что обеспечивает доверие к процессу. Около 5,5 млрд грн — это сумма успешных аукционов, по результатам которых заключены соответствующие договоры купли-продажи. Денежные средства от продажи активов пошли на расчет с кредиторами этих банков. И что важно — часть из них была направлена в государственный бюджет», — отметил Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированных продаж активов ФГО.

Среди успешно проданных лотов:

Права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях и ее оборудования, а также именных акций — 683 млн грн.

Загородный комплекс в Козине (Киевская обл.) — 311,1 млн грн. В частности, в состав лота входят жилые дома, ресторан, административные здания.

Здание банка с достройкой под частную общеобразовательную школу в Киеве — 107,8 млн грн.

Бывшее отделение банка в центре столицы — 84,4 млн грн.

Активнее всего конкурировали за автомобили: на аукцион по продаже машин в среднем приходило 8 участников. Рекордная конкуренция была на аукционе по продаже Volkswagen Passat — 48 участников.

Справка Finance.ua:

Напомним, АО МР Банк и ПАО Проминвестбанк выведены с украинского рынка на второй день полномасштабного вторжения. Активы этих банков появились на торгах Прозорро. Продажи в конце июля 2022 года.

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