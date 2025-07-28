Бизнес получил 700 млн грн доступных кредитов за прошлую неделю — Finance.ua

Бизнес получил 700 млн грн доступных кредитов за прошлую неделю Сегодня 15:45 — Кредит&Депозит

Бизнес получил 700 млн грн доступных кредитов за прошлую неделю

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 291 льготный кредит на общую сумму 700 млн грн, в частности, от банков государственного сектора экономики — 182 кредита на 300 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

С начала 2025 г. по программе 5−7-9 предприниматели получили 15 891 кредит на 49,1 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 10 723 кредита на 22,3 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине выдано 85 526 кредитов на 325,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 62 585 кредитов на 164,1 млрд грн), из которых на 28 июля текущего года:

45,76 млрд грн — на инвестиционные цели;

75,79 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

48,75 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

45,20 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,78 млрд грн — на финансирование энергосервиса;

57,28 млрд грн — на антивоенные цели;

38,35 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 120 348 кредитных договоров на 415,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 83 061 договор на 190,7 млрд гривен.

Напомним, после непростого начала года ситуация в секторе малого бизнеса в Украине улучшилась. Во втором квартале 2025 года количество вновь созданных ФЛП превысило число закрытых — это свидетельствует о постепенной стабилизации предпринимательской среды.

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