Переселенцы получат приоритетное право на выплаты за разрушенное жилье — Finance.ua

Переселенцы получат приоритетное право на выплаты за разрушенное жилье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник закон о получении внутренними переселенцами компенсации по программе «єВідновлення» за уничтоженное имущество.
Об этом сообщила пресс-служба ВР в Telegram.
Согласно закону № 4114-IX от 4 декабря, внутренне перемещенные лица, в частности, получат приоритетное право на жилищные сертификаты по критериям, определенным Кабмином.
Кроме того, закон предусматривает возможность направления около 15 млрд грн остатка бюджетных средств в 2024 году на программу «єВідновлення».
Ранее согласно этому закону на компенсацию за уничтоженное жилье прежде всего могли претендовать лица пенсионного возраста; граждане, имеющие на иждивении ребенка до 6 лет, двух несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет, и лица с инвалидностью III группы.
На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий. Узнайте больше по ссылке.
Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠
Поделиться новостью