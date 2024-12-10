Переселенцы получат приоритетное право на выплаты за разрушенное жилье — Finance.ua

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Переселенцы получат приоритетное право на выплаты за разрушенное жилье

Личные финансы
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Переселенцы получат приоритетное право на выплаты за разрушенное жилье
Переселенцы получат приоритетное право на выплаты за разрушенное жилье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник закон о получении внутренними переселенцами компенсации по программе «єВідновлення» за уничтоженное имущество.
Об этом сообщила пресс-служба ВР в Telegram.
Согласно закону № 4114-IX от 4 декабря, внутренне перемещенные лица, в частности, получат приоритетное право на жилищные сертификаты по критериям, определенным Кабмином.
Кроме того, закон предусматривает возможность направления около 15 млрд грн остатка бюджетных средств в 2024 году на программу «єВідновлення».
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Ранее согласно этому закону на компенсацию за уничтоженное жилье прежде всего могли претендовать лица пенсионного возраста; граждане, имеющие на иждивении ребенка до 6 лет, двух несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет, и лица с инвалидностью III группы.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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