Ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС составил $14 млрд — глава Минокружсреды — Finance.ua
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Ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС составил $14 млрд — глава Минокружсреды

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Ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС составил $14 млрд — глава Минокружсреды
Ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС составил $14 млрд — глава Минокружсреды
Ущерб в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) составил около $14 млрд.
Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в интервью телеканалу «Рада».
«Если говорить о материальной стороне этого ущерба, то насчитано почти $14 млрд ущерба, причиненного разрушением Каховской дамбы и потерей этих водных ресурсов», — сказала она.
Гринчук отметила, что объем утраченных водных ресурсов сравним с половиной запасов некоторых африканских стран. И для Украины это также было ощутимо, а потому все еще очень актуальна проблема водообеспечения пострадавших регионов.
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Министр сказала, что прямо сейчас правительство работает над поиском новых источников поставок водных ресурсов и строит новые каналы для обеспечения населения качественной питьевой водой. Кроме того, привлекают иностранных партнеров.
По словам министра, около 30% природоохранного фонда Херсонщины были затоплены и утрачены. Однако она отметила, что сейчас на этой территории сформировалась особенная экосистема и природа постепенно восстанавливается.
«Конечно, были у нас ожидания, что эта земля, которая осталась после того, как вода ушла, деградирует, но, к счастью, природа здесь сама встала на сторону Украины. Сейчас у нас на этих территориях растут ивовые леса. Она развивается, конечно, по-другому, но образовалась определенная особенная экосистема вследствие этой трагедии. Природа действительно сама себя понемногу восстанавливает», — сказала Гринчук.
Однако министр отметила, что последствия этой катастрофы Украина будет ощущать еще долго.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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