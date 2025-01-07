Ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС составил $14 млрд — глава Минокружсреды Сегодня 06:19

Ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС составил $14 млрд — глава Минокружсреды

Ущерб в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) составил около $14 млрд.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в интервью телеканалу «Рада».

«Если говорить о материальной стороне этого ущерба, то насчитано почти $14 млрд ущерба, причиненного разрушением Каховской дамбы и потерей этих водных ресурсов», — сказала она.

Гринчук отметила, что объем утраченных водных ресурсов сравним с половиной запасов некоторых африканских стран. И для Украины это также было ощутимо, а потому все еще очень актуальна проблема водообеспечения пострадавших регионов.

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Министр сказала, что прямо сейчас правительство работает над поиском новых источников поставок водных ресурсов и строит новые каналы для обеспечения населения качественной питьевой водой. Кроме того, привлекают иностранных партнеров.

По словам министра, около 30% природоохранного фонда Херсонщины были затоплены и утрачены. Однако она отметила, что сейчас на этой территории сформировалась особенная экосистема и природа постепенно восстанавливается.

«Конечно, были у нас ожидания, что эта земля, которая осталась после того, как вода ушла, деградирует, но, к счастью, природа здесь сама встала на сторону Украины. Сейчас у нас на этих территориях растут ивовые леса. Она развивается, конечно, по-другому, но образовалась определенная особенная экосистема вследствие этой трагедии. Природа действительно сама себя понемногу восстанавливает», — сказала Гринчук.

Однако министр отметила, что последствия этой катастрофы Украина будет ощущать еще долго.

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