Климатические катастрофы нанесли миру ущерб на $2 трлн за 10 лет — Finance.ua
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Климатические катастрофы нанесли миру ущерб на $2 трлн за 10 лет

Мир
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Климатические катастрофы нанесли миру ущерб на $2 трлн за 10 лет
Климатические катастрофы нанесли миру ущерб на $2 трлн за 10 лет
За последние 10 лет стихийные бедствия, вызванные изменением климата, нанесли ущерб мировой экономике в размере 2 трлн долларов США.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на доклад, подготовленный организацией Oxera.

Какие страны понесли наибольшие экономические потери

Отмечается, что исследователи изучили почти 4000 событий, произошедших за 10-летний период и коснувшихся 1,6 миллиарда человек.
В период с 2014 по 2023 годы наиболее ощутимые экономические потери понесли:
  • США — 934,7 млрд долларов;
  • Китай ($267,9 млрд);
  • Индия ($112 млрд).
При этом, согласно исследованию, объемы экономических потерь в течение двух прошлых лет достигли 451 миллиарда долларов — это на 19% больше среднегодового показателя предыдущих восьми лет десятилетия.
«Данные за последнее десятилетие бесспорно показывают, что изменение климата не является проблемой будущего: основные потери продуктивности из-за экстремальных погодных явлений влияют здесь и сейчас на реальную экономику», — сказал генсек Международной торговой палаты Джон Дентон.
По материалам:
Слово і Діло
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