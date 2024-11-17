Климатические катастрофы нанесли миру ущерб на $2 трлн за 10 лет — Finance.ua

Климатические катастрофы нанесли миру ущерб на $2 трлн за 10 лет Сегодня 23:12 — Мир

Климатические катастрофы нанесли миру ущерб на $2 трлн за 10 лет

За последние 10 лет стихийные бедствия, вызванные изменением климата, нанесли ущерб мировой экономике в размере 2 трлн долларов США.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на доклад, подготовленный организацией Oxera.

Какие страны понесли наибольшие экономические потери

Отмечается, что исследователи изучили почти 4000 событий, произошедших за 10-летний период и коснувшихся 1,6 миллиарда человек.

В период с 2014 по 2023 годы наиболее ощутимые экономические потери понесли:

США — 934,7 млрд долларов;

Китай ($267,9 млрд);

Индия ($112 млрд).

При этом, согласно исследованию, объемы экономических потерь в течение двух прошлых лет достигли 451 миллиарда долларов — это на 19% больше среднегодового показателя предыдущих восьми лет десятилетия.

«Данные за последнее десятилетие бесспорно показывают, что изменение климата не является проблемой будущего: основные потери продуктивности из-за экстремальных погодных явлений влияют здесь и сейчас на реальную экономику», — сказал генсек Международной торговой палаты Джон Дентон.

Слово і Діло По материалам:

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