Доходы и убытки украинских авиакомпаний во время полномасштабной войны — Finance.ua

Доходы и убытки украинских авиакомпаний во время полномасштабной войны Сегодня 08:35

Доходы и убытки украинских авиакомпаний во время полномасштабной войны

Украинские авиакомпании в течение 2024 года перевезли 480 тысяч пассажиров и 31,4 тысячи тонн грузов. Для сравнения: в 2022 году было перевезено 980 тысяч пассажиров и 64,1 тысяч тонн грузов, а в 2023 году — 422,1 тысяч человек и 42,7 тысяч тонн грузов. «Слово и дело» исследовало, как полномасштабная война повлияла на финансовые результаты авиакомпаний.

Самые большие убытки от пассажирских перевозок в 2022 году понесла авиакомпания Wind Rose — 1,6 млрд гривен. В настоящее время компания выполняет рейсы из Молдовы и Черногории.

В 2023 году компания сократила убыток до 750,5 млн гривен, а за первые три квартала 2024 года — до 553 млн грн.

Авиакомпания SkyUp в 2022 году получила убыток в 596,7 млн гривен. После начала полномасштабной войны компания начала предоставлять свои самолеты в мокрый лизинг — сдавать их вместе с экипажами в аренду другим авиакомпаниям. Нынешней весной SkyUp планирует возобновить регулярные рейсы: продажа билетов уже открыта из Кишинева (Молдова) в Париж (Франция), Лиссабона (Португалия), Барселоны и Пальма-де-Майорки (Испания), Ларнаки (Кипр), Салоник и Ираклиона.

В 2023 году предприятие получило 305,1 млн гривен прибыли, а за первые три квартала 2024 года — 137 млн грн. Сообщалось, что в прошлом году SkyUp вышла на довоенный уровень авиаперевозок.

Компания Skyline Express за первый год полномасштабной войны понесла убытки в 464,7 млн ​​гривен. Во время войны компания летает из Польши и Балтии на морские курорты Турции, Египта и других стран.

В 2023 году Skyline Express сократила убыток до 25,4 млн, а за три квартала прошлого года получила 171,2 млн прибыли.

Чартерная авиакомпания Constanta в 2022 году получила 0,3 млн гривен прибыли, а в 2023 году — 20,9 млн убытков. За первые три квартала 2024 года прибыль компании составила 25,1 млн.

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Авиакомпания «Украинские вертолеты» 2022 и 2023 год закончила с прибылью 94,3 млн и 55,1 млн гривен соответственно. По итогам трех кварталов 2024 года компания понесла убыток в 73,5 млн.

Что касается грузовых перевозок, то выйти в плюс смогла авиакомпания CAVOK Air. 2022 год она закончила с убытком 32,5 млн гривен, а в 2023 году и за неполный 2024 год получила 47,7 млн ​​и 21,8 млн прибыли.

Компания Ukraine Air Alliance все три года полномасштабной войны имела небольшую прибыль: 2022 год — 0,5 млн гривен, 2023 год — 1,4 млн, три квартала 2024 года — 1,9 млн.

Авиакомпания Antonov Airlines 2022 год закончила с прибылью 654 млн гривен, а 2023 год — почти 3 млрд гривен. Грузовые перевозки сейчас являются дополнительным видом деятельности компании, а основной — исследование и разработки в области естественных и технических наук.

Слово і Діло По материалам:

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