Туристический сбор в Украине установил новый рекорд (инфографика) — Finance.ua

Туристический сбор в Украине установил новый рекорд (инфографика) Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Туристический сбор в Украине установил новый рекорд (инфографика)

Государственное агентство развития туризма подсчитало , насколько в прошлом году пополнился бюджет громад за счет туристического сбора.

Туристический сбор в Украине за прошлый, 2024 год вырос почти на 23% по сравнению с позапрошлым 2023 годом, когда в бюджет областей поступило 222 млн 618 тыс. грн.

В 2022 году сумма турсбора по регионам была меньше прошлогодней почти на 53% - 178 млн 949 тыс. грн.

Лидеры по уплате туристического сбора

Город Киев и 5 областей.

Больше всего турсбора поступило в бюджет столицы — 49 млн 182 тыс. грн. В 2023 году эта сумма составила 30 млн 378 тыс. грн. А в 2022 году — 31 млн 474 тыс. грн.

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Бюджет Львовской области пополнился на 47 млн 108 тыс. грн. Это почти столько, сколько поступило в бюджет региона в 2023 году — 46 млн 85 тыс. грн. Эта сумма на 14% больше, чем в 2022 году, когда в бюджет Львовщины поступило 41 млн 430 тыс. грн турсбора.

В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора выросла на 84% - 33 млн 99 тыс. грн по сравнению с 2022 годом, когда в бюджет региона поступило 17 млн ​​956 тыс. грн. В 2023 году турсбор региона составил 20 млн 408 тыс. грн.

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В прошлом году Черкасская область вошла в пятерку регионов, получивших наибольшие суммы турсбора — 23 млн 532 тыс. грн. В позапрошлом году сумма была несколько меньше — 21 млн 574 тыс. грн. В 2022 году регион получил турсбора на 87% меньше — 12 млн 555 тыс. грн.

Сумма турсбора в Закарпатской области и в прошлом году составила 23 млн 93 тыс. грн. Она почти такая же, как и в 2023 году — 22 млн 161 тыс. грн. И на 19% больше чем в 2022 году — 19 млн 471 тыс. грн.

Замыкает список лидеров Днепропетровская область, в бюджет которой поступило 15 млн 960 тыс. грн. грн. По сравнению с 2023 годом сумма турсбора в регионе выросла на 21% - 13 млн 219 тыс. грн. В 2022 году турсбор региона составлял 9 млн 210 тыс. грн.

По сравнению с позапрошлым годом выросли суммы туристического сбора в центральных регионах Украины: Винницком — (5 млн 453 тыс. грн против 3 млн 897 тыс. грн), Полтавском — (7 млн ​​70 тыс. грн против 6 млн 414 тыс. грн), Кировоградском — (1 млн 871 тыс. грн против 1 млн грн.

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Стабильный рост сумм турсбора демонстрируют Западные области. Хмельницкая (8 млн 136 тыс. грн против 5 млн 914 тыс. грн в позапрошлом году), Тернопольская (1 млн 986 тыс. грн против 1 млн 548 тыс. грн) и Черновицкая (4 млн 47 тыс. грн против 3 млн 318 тыс. грн). Волынь в прошлом году наполнила свой бюджет за счет туристического сбора на 3 млн 815 тыс. грн против 3 млн 184 тыс. грн. грн. В Ровенской области в бюджет громады поступило 3 млн 47 тыс. грн. против 2 млн 630 тыс. грн в 2023 году.

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