Мировой туризм восстановился после ковида: как менялось количество туристических поездок — Finance.ua

Мировой туризм восстановился после ковида: как менялось количество туристических поездок Сегодня 19:30 — Мир

Мировой туризм восстановился после ковида: как менялось количество туристических поездок

Туризм стал отраслью, которая наиболее пострадала от пандемии коронавируса. ООН оценивает финансовые потери в сумму свыше 2 триллионов долларов в период с 2020 по 2022 год включительно. Полностью сектор туризма смог восстановиться только в прошлом году. За границу выезжало 1,4 млрд человек — это 99% от показателя 2019 года. На текущий год у экспертов также есть положительный прогноз: ожидается, что количество международных туристических прибытий вырастет на 3−5%.

Об этом пишет «Слово и дело».

«Слово и дело»

В 2008—2009 годах в туристической отрасли наблюдался спад из-за мирового финансового кризиса и рецессии. Но уже в 2010 году в сфере туризма наблюдался значительный подъем: за год было зафиксировано 0,97 млрд прибытий (+6,6%), а доходы отрасли составили 0,99 трлн долларов.

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Первым регионом, который восстановился после кризиса, стала Азия: в 2010 году там было 0,2 млрд туристических прибытий. Половина туристических прибытий приходилась на Европу (около 0,49 млрд), но восстановление отрасли там происходило медленнее из-за экономической ситуации и нарушения воздушного движения, вызванного извержением вулкана в Исландии.

В 2011 году количество туристических прибытий возросло до 1,02 млрд, а доходы от международного туризма оценивались в 1,11 трлн долларов.

На Европу пришлось чуть более половины туристических прибытий (0,53 млрд) и чуть менее половины доходов (0,49 трлн долларов). Лучшие результаты были достигнуты в странах Центральной и Восточной Европы, Южного Средиземноморья.

В Азии и Тихоокеанском регионе было более 0,2 млрд международных туристов, в Америке — 0,16 млрд, в Африке — около 50 млн, на Ближнем Востоке — около 55 млн.

В 2012 году количество международных туристических прибытий выросло до 1,06 млрд, доходы отрасли выросли до 1,14 трлн долларов.

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Число международных туристов в 2014 году достигло 1,15 млрд, поступления — 1,28 трлн долларов. В Европе, наиболее посещаемом регионе, было 0,58 млрд туристических прибытий. Но самый большой рост был зафиксирован в Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда как в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке темпы роста были несколько скромнее.

В 2015 году в ООН зафиксировали рекордные на то время 1,2 млрд туристических прибытий, отрасль получила 1,22 трлн долларов. В Европе (0,61 млрд прибытий), Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе количество туристов выросло в среднем на 5%, на Ближнем Востоке — на 3%. Туристический поток в Африку снизился.

В 2016 году количество туристических прибытий возросло до 1,25 млрд (поступления составили 1,25 трлн долларов). В Европе было 615 млн прибытий (50,8%), в Америке — 200 млн, в Азии — 309 млн, в Африке — 58 млн, на Ближнем Востоке — 54 млн.

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Топ-5 самых посещаемых стран выглядел так: Франция, США, Испания, Китай, Италия.

В 2017 году количество международных туристических прибытий выросло до 1,34 млрд (1,35 трлн долларов поступлений, в 2018 году — до 1,42 млрд (1,46 трлн долларов), в 2019 году — до 1,46 млрд (1 49 трлн долларов поступлений).

В 2020-м из-за пандемии коронавируса глобальный туризм пережил свой худший год за всю историю наблюдений: количество прибытий обвалилось до 0,41 млрд.

Азиатско-Тихоокеанский регион (-84%) первым пострадал от пандемии, там были самые строгие ограничения на поездки. На Ближнем Востоке и в Африке был зафиксирован спад на 75%. В Европе количество прибытий снизилось на 70%, несмотря на небольшое и кратковременное оживление летом. В Америке количество международных прибытий сократилось на 69%.

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Вакцинация и смягчение ограничений на поездки помогли туристической отрасли немного восстановиться в 2021 году, но до уровня до пандемии было еще далеко — 0,46 млрд прибытий. Европа и Америка зафиксировали самые высокие результаты по сравнению с 2020 годом (+19% и +17% соответственно), в Африке количество прибытий увеличилось на 12%, на Ближнем Востоке оно сократилось на 24%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сохранялся спад.

В 2022 году количество туристических прибытий выросло до 0,98 млрд, а поступления — до 1,14 трлн долларов. 2023 год тоже был успешным для туризма — 1,31 млрд прибытий, 1,54 трлн долларов поступлений. При этом Ближний Восток уже вернулся к показателям пандемии.

2024 год ознаменовал возобновление международного туризма после худшего кризиса в истории сектора: количество прибытий выросло до 1,45 млрд, уровень поступлений — до 1,6 трлн долларов.

Европа была наиболее посещаемым континентом (0,75 млрд прибытий), а Франция — наиболее посещаемой страной (100 млн туристов). Еще 316 млн человек посетили Азиатско-Тихоокеанский регион, 213 млн — Америку, 95 млн — Ближний Восток и 74 млн — Африку.

Слово і Діло По материалам:

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