Мировой туризм вернулся к показателям до пандемии — ООН — Finance.ua
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Мировой туризм вернулся к показателям до пандемии — ООН

Мир
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Мировой туризм вернулся к показателям до пандемии — ООН
Мировой туризм вернулся к показателям до пандемии — ООН
Международный туризм фактически восстановился (99%) после худшего кризиса в истории сектора, вызванного пандемией коронавируса. В 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов — это на 11% или на 140 млн туристов больше, чем в 2023 году.
Об этом идет речь в отчете Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

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Доходы от международного туризма также продемонстрировали устойчивый рост в 2024 году.
По предварительной оценке, туристы потратили 1,9 трлн долларов, то есть в среднем каждый турист потратил более 1000 долларов на одного.
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Европа в прошлом году стала наиболее посещаемым континентом — 747 млн ​​туристов (+1% по сравнению с уровнем 2019 года и 5% по сравнению с 2023 годом).
Ближний Восток (95 млн прибытий) по-прежнему демонстрирует самые высокие показатели по сравнению с 2019 годом: количество международных прибытий в 2024 году на 32% превышает уровень предшествовавший пандемии.
Африка (74 млн) приняла на 7% больше туристов, чем в 2019 году и на 12% больше, чем в 2023 году.

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Северная и Южная Америки приняли 213 млн туристов, это всего на 3% меньше, чем в 2019 году. В Карибском бассейне и Центральной Америке туризм уже превысил показатели до пандемии. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает восстанавливать международные турпотоки: было принято 316 млн туристов — это 87% от уровня 2019 года, по сравнению с 2023 г. число прибытий выросло на 33%
В ООН прогнозируют, что количество международных туристических прибытий вырастет на 3−5% в этом году при условии дальнейшего восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и устойчивого роста в большинстве других регионов.
По материалам:
Слово і Діло
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