Самую счастливую страну мира признали лучшей для туризма — Finance.ua

Самую счастливую страну мира признали лучшей для туризма Сегодня 06:05 — Мир

Самую счастливую страну мира признали лучшей для туризма

Уже несколько лет подряд звание самой счастливой страны остается за Финляндией. Тревел-эксперты в этом году считают, что эта страна — настоящее сокровище на карте мирового туризма.

Летом 2024 года Европу накрыла аномальная жара. Поэтому многие путешественники так и не решились посетить ранее очень популярные Грецию и Италию. Тем временем новым тревел-трендом стали путешествия в «холодные» северные страны. Финляндия вписалась безупречно.

Почему Финляндия — идеальная страна для туристов

Финляндия — страна с фантастической культурой, прекрасными видами, драйвовыми городами и комфортным летом. В июле — августе там преобладают тёплые юго-восточные ветра. Тем временем температура воздуха прогревается до +20…+21 градуса. Тревел-эксперты отмечают, что это самый комфортный режим для прогулок.

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Существует стереотип, что Хельсинки — «печальная» столица. В то же время те, кто хоть раз посетил столицу Финляндии, отмечают: в нее нереально не влюбиться. Прежде всего, стоит посетить местную Рыночную площадь. Обратите внимание, что есть уличную еду там — еще то испытание: местные чайки радостно воруют сэндвичи и булочки. Также стоит посетить:

крепость Свеаборг;

улицу Алексантеринката (рай для шопоголиков);

Кафедральный собор;

городской музей Хельсинки;

Зимний сад.

Также, если есть время, следует поехать в Долину Муми-Тролей. Оказываясь там, будто телепортируешься в сказку. А если мечтаете о настоящем новогоднем чуде, все дороги ведут к Рованиему — в гости к Санта-Клаусу.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

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