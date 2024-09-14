Борьба с чрезмерным туризмом: Греция планирует ввести налог для пассажиров круизных лайнеров — Finance.ua

Борьба с чрезмерным туризмом: Греция планирует ввести налог для пассажиров круизных лайнеров Сегодня 22:33 — Мир

Борьба с чрезмерным туризмом: Греция планирует ввести налог для пассажиров круизных лайнеров, Фото: freepik

Греция планирует ввести сбор в €20 для пассажиров круизных лайнеров на острова Санторини и Миконос в разгар летнего сезона. Таким образом, страна хочет бороться с чрезмерным туризмом.

Об этом сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает Reuters.

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Хотя Греция зависит от туристического сектора, который имеет большую долю в структуре ее экономики, но некоторые из самых популярных направлений, таких как Санторини и Миконос, могут пострадать от массового туризма.

По словам премьера, круизное судоходство обременило Санторини и Миконос. Острова не справляются с десятками тысяч туристов.

Правительство также планирует регулировать количество круизных судов, одновременно прибывающих в определенные места.

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Среди других планов Греции — увеличение налога на краткосрочную аренду и запрет на новые лицензии на такую ​​аренду в центре Афин, чтобы увеличить жилищный фонд для постоянных жителей города.

В 2023 году доходы Греции от туризма составляли около 20 миллиардов евро, в стране за тот год побывали почти 31 миллион туристов.

theБабель По материалам:

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