Италия рассматривает возможность увеличения туристического налога — Finance.ua

Италия рассматривает возможность увеличения туристического налога Сегодня 07:33 — Мир

Италия рассматривает возможность увеличения туристического налога

Правительство Италии изучает возможность повышения туристических сборов в летний период из-за слишком большого наплыва туристов, пишет Financial Times (FT).

Министр туризма Даниэла Сантанче заявила, что правительство обсудит эту инициативу с представителями туристической отрасли в сентябре и тогда уже решит, стоит ли повышать налоги.

Итальянские города могут взимать налоги за ночлег как с иностранных, так и с итальянских гостей, и сейчас сумма платежа обычно составляет от €1 до €5 с человека за ночь — в зависимости от количества звезд отеля или гостевого дома, где остановился турист.

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По данным Банка Италии, в 2019 году местные власти собрали в общей сложности €470 млн в виде туристических налогов. А в 2023 году сборы выросли примерно до €775 млн, так как правительство страны позволило самым популярным туристическим направлениям, таким как Рим, Милан и Венеция, повысить размер туристического сбора до €10 за ночь.

Теперь же власти раздумывают над новым повышением туристического налога. Так, максимальный размер сбора может быть повышен до €5 в сутки для номеров стоимостью менее €100, до €10 — для номеров стоимостью от €100 до €400, до €15 будут платить туристы в номерах за €400−750 за ночь и до €25 — за номера с ценником более €750 за ночь.

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