Италия рассматривает возможность увеличения туристического налога — Finance.ua
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Италия рассматривает возможность увеличения туристического налога

Мир
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Италия рассматривает возможность увеличения туристического налога
Италия рассматривает возможность увеличения туристического налога
Правительство Италии изучает возможность повышения туристических сборов в летний период из-за слишком большого наплыва туристов, пишет Financial Times (FT).
Министр туризма Даниэла Сантанче заявила, что правительство обсудит эту инициативу с представителями туристической отрасли в сентябре и тогда уже решит, стоит ли повышать налоги.
Итальянские города могут взимать налоги за ночлег как с иностранных, так и с итальянских гостей, и сейчас сумма платежа обычно составляет от €1 до €5 с человека за ночь — в зависимости от количества звезд отеля или гостевого дома, где остановился турист.
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По данным Банка Италии, в 2019 году местные власти собрали в общей сложности €470 млн в виде туристических налогов. А в 2023 году сборы выросли примерно до €775 млн, так как правительство страны позволило самым популярным туристическим направлениям, таким как Рим, Милан и Венеция, повысить размер туристического сбора до €10 за ночь.
Теперь же власти раздумывают над новым повышением туристического налога. Так, максимальный размер сбора может быть повышен до €5 в сутки для номеров стоимостью менее €100, до €10 — для номеров стоимостью от €100 до €400, до €15 будут платить туристы в номерах за €400−750 за ночь и до €25 — за номера с ценником более €750 за ночь.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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