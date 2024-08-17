Налог для сверхбогатых: Италия и Швейцария готовятся к серьезным изменениям — Finance.ua

Налог для сверхбогатых: Италия и Швейцария готовятся к серьезным изменениям Сегодня 22:13 — Мир

Налог для сверхбогатых: Италия и Швейцария готовятся к серьезным изменениям

В начале июля Кабинет министров премьер-министра Италии Джорджи Мэлони утвердил удвоение налогов на зарубежные доходы. Швейцария также задумывается над похожим сценарием.

Об этом пишет Reuters.

Правительство Италии одобрило план по удвоению до 200 тыс. евро ($218 220) в год «фиксированного налога», применяемого к доходам, полученным за рубежом состоятельными лицами, которые «перенесли» свое налоговое место жительства страны.

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Решение итальянского правительства стало ударом для значительного количества экспатов, стремящихся избежать высоких налогов в европейских странах. Нужно понимать, что до этого Италия была популярна для проживания среди толстосумов.

Как отмечают журналисты, благоприятный налоговый режим для новых богатых жителей был введен левоцентристским правительством в 2017 году с целью привлечь богачей для стимулирования вялой экономики Италии.

По словам министра экономики Джанкарло Джорджетти, Италия теперь против идеи конкурировать со странами, чтобы предоставлять «налоговые льготы» богатым.

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«Как мы говорили на встречах G20 и G7, мы против конкуренции с другими странами за создание налоговых гаваней для людей или компаний. Такая страна, как Италия, с ограниченными фискальными возможностями может только проиграть такую ​​конкуренцию», — сказал он.

Ситуация в Швейцарии

Богатые жители Швейцарии сталкиваются со значительными изменениями на горизонте, поскольку предложения по резкому повышению налогов могут выгнать их из страны. Именно в этой стране проживает 22 из 500 самых богатых людей по всему миру.

Пока правительство Швейцарии только размышляет над тем, каким будет повышение налогов. У швейцарских властей есть несколько идей для использования полученных средств.

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