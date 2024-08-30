Еще один популярный город вводит туристический налог — Finance.ua

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Еще один популярный город вводит туристический налог

Мир
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Еще один популярный город вводит туристический налог
Еще один популярный город вводит туристический налог
Эдинбург — город в Шотландии — на пути к тому, чтобы стать первым городом Великобритании, который введет туристический налог.
Об этом пишет Mirror.
Подобно другим туристическим направлениям, которые ввели соответствующий налог, например Венеция в Италии, собранные деньги будут инвестироваться обратно в шотландскую столицу.
Плата будет взиматься с любого размещения, включая гостиницы, хостелы и объекты Airbnb.
Члены местного совета согласовали, что «сбор оплачивается за пребывание в подлежащем ответственности жилья в пределах совета города Эдинбурга в течение максимум 7 ночей подряд в этом жилье».
Туристический налог в Эдинбурге составит 5% фиксированной ставки. Таким образом до 2029 года город может получить 50 миллионов фунтов стерлингов. Это будет самая высокая ставка туристического налога, уплачиваемая гдк-либо в Великобритании.
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По материалам:
Телеканал 24
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