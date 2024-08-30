Еще один популярный город вводит туристический налог — Finance.ua

Еще один популярный город вводит туристический налог Сегодня 06:04 — Мир

Еще один популярный город вводит туристический налог

Эдинбург — город в Шотландии — на пути к тому, чтобы стать первым городом Великобритании, который введет туристический налог.

Об этом пишет Mirror

Подобно другим туристическим направлениям, которые ввели соответствующий налог, например Венеция в Италии, собранные деньги будут инвестироваться обратно в шотландскую столицу.

Плата будет взиматься с любого размещения, включая гостиницы, хостелы и объекты Airbnb.

Члены местного совета согласовали, что «сбор оплачивается за пребывание в подлежащем ответственности жилья в пределах совета города Эдинбурга в течение максимум 7 ночей подряд в этом жилье».

Туристический налог в Эдинбурге составит 5% фиксированной ставки. Таким образом до 2029 года город может получить 50 миллионов фунтов стерлингов. Это будет самая высокая ставка туристического налога, уплачиваемая гдк-либо в Великобритании.

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Телеканал 24 По материалам:

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