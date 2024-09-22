Какая страна больше всего страдает от чрезмерного туризма — Finance.ua

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Какая страна больше всего страдает от чрезмерного туризма

Мир
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Какая страна больше всего страдает от чрезмерного туризма
Какая страна больше всего страдает от чрезмерного туризма, Фото: visit2austria
Австрия, с населением более 9 миллионов человек, ежегодно принимает около 32 миллионов туристов.
Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование MoneyTransfers.com.
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Отмечается, что Австрия официально признана самым переполненным туристическим направлением в мире.
Последние статистические данные показывают, что на каждого жителя страны приходится около 3,6 туриста, что почти в четыре раза превышает количество приезжих по сравнению с местным населением.
Страна с населением около 9 миллионов привлекает около 32 миллионов иностранных туристов каждый год.
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Большинство этих туристов приезжают в столицу страны, Вену. По данным городского туристического офиса, количество ночевок в Вене выросло на 31% между 2022 и 2023 годами.

Какой город Австрии переполнен туристами

В то время как Вена привыкла обслуживать огромные рои посетителей, другие районы страны становятся все более популярными, однако они не столь готовы принять наплыв туристов. К примеру, живописный городок Гальштат.

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Он славится своими очаровательными альпийскими домиками, потрясающими водопадами и солеными озерами, расположенными на фоне величественных заснеженных горных хребтов.
Расположенный на берегу живописного озера, разделяющего его название, город лежит у подножия горного массива Дахштайн в Альпах, недалеко от Зальцбурга. Признанное объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО это место стало магнитом для более миллиона туристов ежегодно.
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Этот всплеск посетителей в значительной степени объясняется тем, что создатели популярного фильма «Ледяное сердце» черпали вдохновение в потрясающем ландшафте этой местности для создания вымышленного королевства Эренделла.
В прошлом году Гальштат столкнулся со значительными проблемами, пытаясь справиться с давлением чрезмерного туризма.
В ответ на этот город построил деревянные заборы, чтобы закрыть вид на озеро, пытаясь снизить влияние посетителей. Однако это решение вызвало негативную реакцию в социальных сетях, что привело к демонтажу заборов.
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Жители города также активно участвовали в митингах, в частности в 2023 году, когда заблокировали главный автомобильный тоннель. Они демонстрировали плакаты с разными сообщениями, чтобы выразить свою обеспокоенность.
До пандемии в городок Гальштат, где проживает всего 800 человек, пешеходный трафик достигал около 10 тысяч посетителей в день.
В ответ на это мэр Александр Шойц ввел ограничение на количество автобусов и автомобилей, которым разрешено въезжать на территорию города.
По материалам:
Телеканал 24
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