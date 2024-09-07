Швейцарский курорт вводит новые правила для «однодневных» туристов — Finance.ua

Швейцарский курорт вводит новые правила для «однодневных» туристов Сегодня 04:10 — Мир

Швейцарский курорт вводит новые правила для «однодневных» туристов

Популярный курорт Церматт, расположенный в южной части швейцарских Альп, может ввести плату для туристов, приезжающих сюда всего на несколько часов.

Об этом пишет Tages Anzeiger.

Кто будет оплачивать въезд

Издание сообщает, что оплачивать въезд будут только те туристы, которые не останавливаются на ночлег в местных гостиницах и апартаментах.

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Взимать сбор планируют через мобильное приложение. Плата будет составлять 12 швейцарских франков, или €12,7. Эта сумма соответствует туристическому налогу за три дня в Церматте.

По мнению властей, такой вклад должен сыграть роль «стимулирующего налога», мотивирующего туристов остаться на курорте дольше.

От нового сбора будут освобождены поставщики, рабочие, а также гости жителей села.

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Собранные деньги направят в местный фонд устойчивого развития. В прошлом году в Церматте туристы провели 1,6 млн ночей.

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