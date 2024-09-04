Индустрия туризма внесет рекордный вклад в мировой ВВП в 2024 году — Finance.ua

Индустрия туризма внесет рекордный вклад в мировой ВВП в 2024 году Сегодня 07:54 — Мир

Индустрия туризма внесет рекордный вклад в мировой ВВП в 2024 году

Согласно ежегодному отчету Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), рекордная сумма в $1 из каждых $10, потраченных в мире в 2024 году, будет потрачена на путешествия.

По оценке WTTC, вклад отрасли в мировой ВВП в 2024 году увеличится на 12,1% в годовом исчислении — до $11,1 трлн, что составит 10% мирового ВВП. Это на 7,5% больше предыдущего рекорда, установленного в 2019 году.

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«Несмотря на некоторые опасения в прошлом году по поводу глобальной рецессии и высокой инфляции, в этом году мы считаем, что путешествия и туризм станут настоящим двигателем мировой экономики», — заявила Джулия Симпсон, генеральный директор WTTC.

Ожидается, что самый большой вклад в ВВП внесут расходы на поездки в экономиках США, Китая и Германии.

Ожидается, что сектор обеспечит около 348 млн рабочих мест в 2024 году, что на 13,6 млн больше, чем в 2019-м. Отрасль все еще нанимает работников для заполнения вакансий.

По данным Ассоциации путешествий США, в их стране сейчас насчитывается 1 млн вакансий в индустрии отдыха и гостеприимства. По данным WTTC, в 2023 году в США в этой индустрии было занято около 27 млн ​​человек.

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