Прибыль Porsche от автобизнеса упала на 91% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прибыль Porsche от автобизнеса упала на 91%

Фондовый рынок
88
Прибыль Porsche от автобизнеса упала на 91%
Прибыль Porsche от автобизнеса упала на 91%
Операционная прибыль производителя автомобилей Porsche во втором квартале текущего года резко снизилась. Компания из Цуффенхаузена заработала на автомобильном бизнесе — без учета финансовых услуг — лишь 154 млн евро. В аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 1,7 млрд евро, что означает снижение почти на 91%. Оборот бренда сократился примерно на 12,9% до примерно 8,3 млрд евро.
Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 25 июля, полугодовые отчеты концерна Volkswagen, которому принадлежит большинство акций Porsche, пишет DW.
Точные причины столь слабых показателей во втором квартале пока остаются неясными. Представитель Porsche отказался комментировать цифры агентству dpa.

Высокие показатели Volkswagen

Для сравнения: основной бренд VW получил с апреля по июнь операционную прибыль в размере 991 млн евро — почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате он заметно обогнал прежних «чемпионов по прибыли» внутри концерна в текущей операционной деятельности.
Результат VW оказался выше, чем у Porsche и Audi вместе взятых. При этом именно Porsche в последние годы в значительной степени обеспечивал финансовую стабильность концерна Volkswagen: несмотря на сравнительно низкий объем продаж, эта компания приносила большую часть прибыли в общую кассу.

Проблемы: Китай, США и электромобили

Недавно руководство Porsche во главе с генеральным директором Оливером Блуме (Oliver Blume) сообщило о снижении объемов продаж. Особенно заметное падение зафиксировано в Китае. Кроме того, на бизнес давят высокие затраты на реорганизацию и ввозные пошлины в США. Крупных инвестиций требует и развитие электромобильного направления.
Читайте также
В связи с этим было объявлено о мерах экономии. Структуры компании будут сокращены: до 2029 года руководство Porsche планирует закрыть около 1900 рабочих мест в районе Штутгарта. Разрабатывается и новая программа по снижению затрат. На прошлой неделе Блуме разослал сотрудникам Porsche письма о предстоящих новых сокращениях.
Подробный финансовый отчет, включая прибыль после налогообложения, дочерняя компания Volkswagen, Porsche, представит в среду, 30 июля.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems