Прибыль Porsche от автобизнеса упала на 91% — Finance.ua

Прибыль Porsche от автобизнеса упала на 91% Сегодня 18:31 — Фондовый рынок

Прибыль Porsche от автобизнеса упала на 91%

Операционная прибыль производителя автомобилей Porsche во втором квартале текущего года резко снизилась. Компания из Цуффенхаузена заработала на автомобильном бизнесе — без учета финансовых услуг — лишь 154 млн евро. В аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 1,7 млрд евро , что означает снижение почти на 91%. Оборот бренда сократился примерно на 12,9% до примерно 8,3 млрд евро.

Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 25 июля, полугодовые отчеты концерна Volkswagen, которому принадлежит большинство акций Porsche, пишет DW

Точные причины столь слабых показателей во втором квартале пока остаются неясными. Представитель Porsche отказался комментировать цифры агентству dpa.

Высокие показатели Volkswagen

Для сравнения: основной бренд VW получил с апреля по июнь операционную прибыль в размере 991 млн евро — почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате он заметно обогнал прежних «чемпионов по прибыли» внутри концерна в текущей операционной деятельности.

Результат VW оказался выше, чем у Porsche и Audi вместе взятых. При этом именно Porsche в последние годы в значительной степени обеспечивал финансовую стабильность концерна Volkswagen: несмотря на сравнительно низкий объем продаж, эта компания приносила большую часть прибыли в общую кассу.

Проблемы: Китай, США и электромобили

Недавно руководство Porsche во главе с генеральным директором Оливером Блуме (Oliver Blume) сообщило о снижении объемов продаж. Особенно заметное падение зафиксировано в Китае. Кроме того, на бизнес давят высокие затраты на реорганизацию и ввозные пошлины в США. Крупных инвестиций требует и развитие электромобильного направления.

В связи с этим было объявлено о мерах экономии. Структуры компании будут сокращены: до 2029 года руководство Porsche планирует закрыть около 1900 рабочих мест в районе Штутгарта. Разрабатывается и новая программа по снижению затрат. На прошлой неделе Блуме разослал сотрудникам Porsche письма о предстоящих новых сокращениях.

Подробный финансовый отчет, включая прибыль после налогообложения, дочерняя компания Volkswagen, Porsche, представит в среду, 30 июля.

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