Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото) — Finance.ua

Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото) Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото)

Volkswagen официально презентовал серийную версию автономного электрофургона ID. Buzz AD — своего первого роботакси. Модель создана под брендом MOIA и ориентирована на корпоративных клиентов и городские автопарки, а не на частных владельцев.

Запуск в Европе и США намечен на 2026 год, хотя серийный образец уже готов. Электрофургон оснащен системой Mobileye и 27 сенсорами — 13 камерами, 9 лидарами и 5 радарами, обеспечивающими полное 360-градусное покрытие пространства вокруг автомобиля.

Транспортное средство имеет четвертый уровень автономности, что означает возможность движения без водителя, хотя водительское место пока что остается. Передние сиденья освобождены для багажа, а внутри установлено четыре пассажирских кресла и сенсорное управление через смартфон для максимального комфорта пользователей.

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Система MOIA предлагает не только автомобиль, но и полную инфраструктуру: управление парком, онлайн-бронирование, техническую поддержку — все в одном пакете. Это комплексное решение для городов и автосервисов, стремящихся ввести автономный транспорт.

Ampercar По материалам:

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