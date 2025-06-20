Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото) — Finance.ua
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Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото)
Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото)
Volkswagen официально презентовал серийную версию автономного электрофургона ID. Buzz AD — своего первого роботакси. Модель создана под брендом MOIA и ориентирована на корпоративных клиентов и городские автопарки, а не на частных владельцев.
Запуск в Европе и США намечен на 2026 год, хотя серийный образец уже готов. Электрофургон оснащен системой Mobileye и 27 сенсорами — 13 камерами, 9 лидарами и 5 радарами, обеспечивающими полное 360-градусное покрытие пространства вокруг автомобиля.
Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото)
Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото)
Транспортное средство имеет четвертый уровень автономности, что означает возможность движения без водителя, хотя водительское место пока что остается. Передние сиденья освобождены для багажа, а внутри установлено четыре пассажирских кресла и сенсорное управление через смартфон для максимального комфорта пользователей.
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Volkswagen представил свое первое роботакси, опередив Tesla (фото)
Система MOIA предлагает не только автомобиль, но и полную инфраструктуру: управление парком, онлайн-бронирование, техническую поддержку — все в одном пакете. Это комплексное решение для городов и автосервисов, стремящихся ввести автономный транспорт.
По материалам:
Ampercar
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