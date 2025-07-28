Уклонение от уплаты более 164,5 млн грн налогов: БЭБ сообщило о подозрении экс-президенту авиакомпании — Finance.ua
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Уклонение от уплаты более 164,5 млн грн налогов: БЭБ сообщило о подозрении экс-президенту авиакомпании

Фондовый рынок
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Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении экс-президенту украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Авиакомпания афилиирована с одним из украинских олигархов.

Установлено

Авиаперевозчик совершал международные и внутренние авиарейсы, для чего заключил ряд лизинговых договоров об аренде самолетов у кипрской компании.
Пользуясь Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%.
Однако детективы БЭБ установили, что применение такой льготной ставки не отвечало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.
Таким образом экс-президент, по предварительному сговору с главным бухгалтером и другими лицами, в том числе контролировавшими деятельность украинской и кипрской компаний, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль иностранных юридических лиц с источником их происхождения из Украины в размере более 164,5 млн грн.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
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