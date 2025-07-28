Польская Unimot инвестирует $100 тыс. в производство дронов с участием Украины — Finance.ua

Польская Unimot инвестирует $100 тыс. в производство дронов с участием Украины Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

По данным компании, объем стартовых инвестиций Unimot составит 400 тыс. злотых (около $100 тыс.), что обеспечит ей 40% в уставном капитале PZL Defence. Проект реализуется в партнерстве с PZL Sędziszów — опытным производителем компонентов для оборонной промышленности, а также украинским партнером, имеющим практический боевой опыт, полученный в условиях войны.

PZL Defence была основана 21 июля 2025 года и находится на стадии регистрации. 24 июля 2025 г. Unimot подписала меморандум о взаимопонимании с PZL Sędziszów и PZL Defence, в котором стороны заявили о намерении стратегического сотрудничества в сфере передовых оборонных технологий. Согласно договоренности, по завершении регистрации Unimot получит 40% акций новой компании за 400 тыс. злотых. Начальная структура капитала также предусматривает 10% для PZL Sędziszów и 50% для украинского партнера.

После завершения инвестиционного этапа и получения необходимых разрешений PZL Defence планирует сначала наладить производство гражданских дронов, а затем перейти к выпуску военных БПЛА и антидроновых систем для защиты критической инфраструктуры.

«Мы видим, как растет значение беспилотных технологий для региональной безопасности. Поэтому хотим приобщиться к проекту, объединяющему польские инженерные ресурсы с уникальным опытом наших украинских партнеров, проверенным не на полигоне, а в реальных боевых условиях», — отметил Адам Сикорский, глава правления Unimot.

PZL Sędziszów (Polskie Zakłady Lotnicze) внесет в проект свой опыт в сфере точного машиностроения, а также предоставит доступ к новым производственным мощностям, лабораториям и технологической базе. Завод имеет более чем 85-летнюю историю и уже производит фильтры для бронетехники Rosomak и вертолетов Leonardo по лицензии для оборонного сектора.

Команду PZL Defence формируют специалисты из Польши и Украины, включая экспертов, имеющих военный и промышленный опыт. В перспективе планируется создание центра исследований и разработок (R&D), который будет заниматься проектированием разведывательных и ударных дронов, барражирующих боеприпасов и систем нейтрализации БПЛА.

Проект PZL Defence является ответом на трансформацию современного поля боя. С 2022 года россия применила против Украины более 28 тыс. дронов Shahed, и по данным украинской разведки, в ближайшее время это количество может возрасти до 500 дронов за ночь. Это доказывает, что антидроновые технологии становятся критически важными в современной обороне и наступлении.

InVenture По материалам:

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