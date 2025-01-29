В КГГА подсчитали убытки из-за остановки транспорта во время тревог: потери достигли миллиардов — Finance.ua

В КГГА подсчитали убытки из-за остановки транспорта во время тревог: потери достигли миллиардов Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В КГГА подсчитали убытки из-за остановки транспорта во время тревог: потери достигли миллиардов

В Киеве, где уже второй год подряд происходит остановка общественного транспорта во время воздушных тревог, местный бюджет терпит миллиардный ущерб. Эта проблема стала важным вопросом для властей столицы, и новые расчеты показывают, что такие потери серьезно влияют на экономику города.

Как сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, в 2024 году ущерб от вынужденных простоев общественного транспорта в Киеве составил около 8 миллиардов гривен.

В 2025 году ожидается еще большая сумма потерь, которая может составить 9 миллиардов гривен, хотя по предварительным оценкам необходимые расходы могут превысить 11 миллиардов гривен.

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Остановка транспорта во время тревог — это не только временное неудобство для пассажиров, но и значительное финансовое бремя для бюджета города. Эта мера была принята Советом обороны Киева еще в 2022 году как необходимая для обеспечения безопасности граждан в случае угрозы. Однако экономические последствия остановки транспорта стали очевидны, и вопрос пересмотра этих решений сейчас активно обсуждается.

На встрече в КГГА была также обсуждена важная роль общественного транспорта в обеспечении устойчивости столицы. Кроме обеспечения безопасности транспорт является ключевым элементом для нормального функционирования города, а его остановка во время тревог усложняет экономическое развитие и жизнедеятельность Киева. Власти ищут пути оптимизации транспортных расходов, чтобы минимизировать ущерб, но сохранить эффективность оборонных мер.

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В связи с длительными проблемами, связанными с остановкой транспорта, в КГГА активно работают над новыми правилами, позволяющими обеспечить баланс между безопасностью и экономической стабильностью. Власти рассматривают возможность оптимизации работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций, а также ищут способы обеспечить минимальное влияние на бюджет города.

Остановка общественного транспорта во время воздушных тревог — это необходимая, но финансово тяжелая мера. Киев теряет миллиарды гривен из-за вынужденных простоев, и власти должны искать способы решения этой проблемы, чтобы сохранить баланс между безопасностью жителей и экономической стабильностью.

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