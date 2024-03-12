Для аэропортов придумают специальные правила на случай воздушных тревог — Finance.ua

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Для аэропортов придумают специальные правила на случай воздушных тревог

Казна и Политика
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Для аэропортов придумают специальные правила на случай воздушных тревог
Для аэропортов придумают специальные правила на случай воздушных тревог
После того как в Украине будут возобновлены гражданские перелеты, аэропорты будут самостоятельно решать, как им действовать во время воздушных тревог. Однако эти решения должны быть утверждены соответствующим регулятором.
Об этом в комментарии Oboz.ua рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце. Он отметил: в дальнейшем эти полномочия могут быть расширены — но только после соответствующего обращения самих предприятий.
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«Каждое авиационное предприятие должно разработать свои подходы, регламенты, процедуры — в соответствии с существующими европейскими нормами и правилами, которые в Украине уже в большей степени имплементированы. И предложить их регулятору, который должен оценить, насколько они адекватны, насколько учитывают существующие риски, в том числе риски безопасности — и уже на основе этого давать или не давать разрешение на выполнение тех или иных операций», — объяснил эксперт.

Какие требования будут выдвигаться к аэропортам

Речь идет о ряде параметров безопасности, которые будут выдвигаться к аэропортам. В частности:
  • может ли аэропорт, претендующий на открытие, обеспечить необходимое количество укрытий;
  • подготовлен ли его персонал — то есть знает ли он, как действовать во время тревоги.
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В то же время, отметил Долинце, аэропорты должны самостоятельно разрабатывать подходы к безопасности в связи с внедрением Украиной европейских регламентов и стандартов самоуправления в авиационной отрасли. Которые, в отличие от ранее действовавших советских, «не предусматривают сильного вмешательства государства в операционные процессы».

Какие аэропорты откроют первыми

Аэропорты Киева (Борисполь, Жуляны) и Львова являются главными претендентами на открытие для возобновления гражданских авиаперелетов в Украине. Впрочем, на кого именно падет выбор, зависит от их готовности и наличия обученного персонала, необходимых укрытий.
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«Исходя из состояния и готовности каждого отдельно взятого аэропорта, можно будет говорить о возможности открытия или частичного открытия. И, разумеется, там может это быть или аэропорт Львова, или другой аэропорт, или аэропорты Киева», — резюмировал он.
При этом говорить о каких-либо конкретных сроках возобновления пассажирского авиасообщения, по его словам, пока нельзя.
По материалам:
Обозреватель
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