Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и ЕС о возобновлении пассажирских авиаперевозок — Finance.ua

Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и ЕС о возобновлении пассажирских авиаперевозок Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и ЕС о возобновлении пассажирских авиаперевозок

Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.

Об этом вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал в интервью РБК-Украина

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Министр рассказал, что невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского. По его словам, украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как рынок будет работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы.

«Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры», — сказал Кубраков.

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Он пояснил, что примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так уж много. Израиль — это самый успешный пример. По его словам, Украина много времени проводила и проводит в консультациях с администрацией гражданской авиации Израиля, которую в большинстве своем возглавляют в прошлом военные люди.

Отвечая на вопрос, речь идет об открытии одного аэропорта или нескольких, Кубраков рассказал, что на уровне планов есть разные сценарии. По его словам, важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов.

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Он добавил, что на самом деле есть европейские авиакомпании, которые очень интересуются, очень хотят, и говорят, что будут первыми. В то же время министр не захотел их называть.

На уточняющий вопрос о желании Ryanair возобновить авиаперевозки, Кубраков сказал: «Ryanair приезжали и сказали, что хотят весь рынок сразу после открытия авиапространства, они подают десятки заявок».

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Говоря об украинских авиакомпаниях, министр рассказал, что переговоры также идут с тремя компаниями.

«И они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна», — сказал Кубраков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над открытием аэропортов для гражданских самолетов, в частности, аэропорта «Борисполь». Более того, в декабре из аэропорта «Борисполь» вылетел первый гражданский самолет со времени полномасштабного вторжения.

Справка Finance.ua:

ранее руководитель рабочей группы по возобновлению операционной деятельности аэропорта «Борисполь» Игорь Рябоконь заявил, что аэропорт «Борисполь» сможет возобновить работу за три недели, как только в Украине будет достаточно безопасно;

секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что ожидать открытия аэропортов в ближайшее время не стоит, ведь для этого нужны гарантии безопасности.



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