Бизнес призывает изменить систему оповещения о воздушных тревогах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес призывает изменить систему оповещения о воздушных тревогах

Фондовый рынок
49
Бизнес призывает изменить систему оповещения о воздушных тревогах
Бизнес призывает изменить систему оповещения о воздушных тревогах
Остановки производства и работы компаний из-за воздушных тревог — это серьезный вызов для бизнеса в Украине. Действующая система оповещения о воздушных тревогах охватывает украинские области полностью, что заставляет предприятия и заведения прекращать деятельность по каждой тревоге в регионе.
Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации призывают изменить систему оповещения о воздушных тревогах.
Читайте также
В ЕБА отмечают, что обобщенный подход к воздушным тревогам часто приводит к необоснованным остановкам работы, даже если непосредственная угроза в районе расположения предприятия отсутствует.
«Простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени. Это приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные способности и стабильность объемов поставок», — отмечают в Ассоциации.

Что предлагает бизнес

Введение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить оповещения только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов. В конце концов, это улучшит стабильную работу предприятий, соблюдение производственных планов и укрепит финансовую стабильность компаний.
Читайте также
ЕБА предлагает рассмотреть возможность внедрения таргетированной системы оповещения и наработать решение, которое сбалансированно учтет интересы бизнеса и общества, будет способствовать стабильной деятельности предприятий, сохраняя фокус на безопасности работников.
«В то же время для бизнеса безопасность людей всегда была и остается первоочередным приоритетом. Остановка производственных процессов на время тревог является необходимой мерой для минимизации рисков для жизни и здоровья сотрудников. Поэтому очень важно, чтобы бизнес ответственно соблюдал рекомендации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по организации работы во время воздушных тревог, а Национальная полиция Украины и местные военные администрации обеспечивали контроль за их исполнением», — добавили в ЕБА.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.