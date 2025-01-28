Бизнес призывает изменить систему оповещения о воздушных тревогах — Finance.ua

Бизнес призывает изменить систему оповещения о воздушных тревогах Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Бизнес призывает изменить систему оповещения о воздушных тревогах

Остановки производства и работы компаний из-за воздушных тревог — это серьезный вызов для бизнеса в Украине. Действующая система оповещения о воздушных тревогах охватывает украинские области полностью, что заставляет предприятия и заведения прекращать деятельность по каждой тревоге в регионе.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации призывают изменить систему оповещения о воздушных тревогах.

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В ЕБА отмечают, что обобщенный подход к воздушным тревогам часто приводит к необоснованным остановкам работы, даже если непосредственная угроза в районе расположения предприятия отсутствует.

«Простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени. Это приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные способности и стабильность объемов поставок», — отмечают в Ассоциации.

Что предлагает бизнес

Введение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить оповещения только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов. В конце концов, это улучшит стабильную работу предприятий, соблюдение производственных планов и укрепит финансовую стабильность компаний.

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ЕБА предлагает рассмотреть возможность внедрения таргетированной системы оповещения и наработать решение, которое сбалансированно учтет интересы бизнеса и общества, будет способствовать стабильной деятельности предприятий, сохраняя фокус на безопасности работников.

«В то же время для бизнеса безопасность людей всегда была и остается первоочередным приоритетом. Остановка производственных процессов на время тревог является необходимой мерой для минимизации рисков для жизни и здоровья сотрудников. Поэтому очень важно, чтобы бизнес ответственно соблюдал рекомендации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по организации работы во время воздушных тревог, а Национальная полиция Украины и местные военные администрации обеспечивали контроль за их исполнением», — добавили в ЕБА.

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