Бизнес-лидеры ожидают окончания войны или ее активной фазы в 2025 году — Finance.ua
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Бизнес-лидеры ожидают окончания войны или ее активной фазы в 2025 году

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Бизнес-лидеры ожидают окончания войны или ее активной фазы в 2025 году
Бизнес-лидеры ожидают окончания войны или ее активной фазы в 2025 году
Руководители крупных компаний сосредоточены и оптимистично настроены на завершение войны в Украине или прекращение ее активных боевых действий в 2025 году.
Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами бизнеса.
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Свириденко сообщила, что на встрече обсуждали новые инвестиции в размере 450 млн евро, что свидетельствует о прогрессе и активных дискуссиях относительно Украины.
Министр считает, что все в мире понимают необходимость гарантий безопасности для Украины, которые фактически являются важным аспектом для частного сектора. По ее мнению, крупные компании должны обсуждать эти гарантии со своими правительствами, чтобы определить, что они могут обеспечить.
Это, по ее словам, даст компаниям уверенность в осуществлении инвестиций в Украину.
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«Поэтому я хочу призвать эти компании: вы можете менять мировой порядок, не ждите, пока политики или другие будут давить. И я думаю, что бизнес может быть движущей силой», — заявила Свириденко.
Кроме того, Свириденко отметила, что для победы в войне Украине необходима эффективно функционирующая устойчивая экономика, а также постоянные потоки инвестиций. Она пояснила, что для этого могут использоваться различные инструменты, такие как экспортно-кредитные агентства и банки развития из разных стран.
Свириденко подчеркнула важность сосредоточения внимания на этой деятельности, поскольку без гарантий безопасности не будет уверенности в будущем.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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