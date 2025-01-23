Иностранцы из каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Иностранцы из каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине (инфографика)

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Иностранцы из каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине (инфографика)
Иностранцы из каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине (инфографика)
По данным Единого государственного реестра, 1109 новых компаний было открыто иностранными гражданами за весь 2024 год. Это на 24% меньше, чем в 2023 году.
Об этом сообщает Опендатабот.
По сравнению с 2021 годом таких бизнесов стало меньше на 60%.
Иностранцы из каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине (инфографика)
Граждане 78 стран открыли бизнес в Украине в прошлом году. Чаще всего регистрировали компании граждане Турции — 201 бизнес. Следом идут граждане Польши — 90 компаний и США — 89 бизнесов.
Иностранцы из каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине (инфографика)
Почти половина новых иностранных компаний сосредоточены в Киеве — 542 (48,9%). Также популярными регионами стали Львовщина — 137 компаний (12.4%) и Одесщина — 122 компании (11%).
Иностранцы из каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине (инфографика)

Чем занимаются компании

Чаще всего иностранные компании занимаются оптовой торговлей (255 компаний, 23%), компьютерным программированием (109 компаний, 9.8%) и операциями с недвижимостью (86 компаний, 7.8%).
Иностранцы из каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине (инфографика)
Как говорят в Опенддатаботе, среди вновь созданных компаний в прошлом году наибольший уставный капитал имеет ООО «ДВЛ УКР» из Киева. Ее конечный бенефициар — гражданин Франции, а сумма уставного капитала составила 1,18 млрд гривен. В топе также ООО «ТРЕЙД СОЛЮШИНЗ» (456,7 млн ​​грн) и ООО «ДК КИЕВ АУТЛЕТ» (335,6 млн грн), владельцем которых является гражданин Чехии.
Кроме того, среди зарегистрированных компаний есть те, которые имеют связи с известными украинскими ФПГ. Это «Омбри Электрика Енерджи КО. Лимитед» — владелец компании — гражданин Греции, однако компания принадлежит к группе семьи Левочкиных. Также «АП Биоэнергетический комплекс» имеет собственников с гражданством США и Австрии, однако связана с концерном АВЕК (группа Фельдмана).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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